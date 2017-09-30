Владелец одной из китайских фабрик в городе Цинъюань, провинция Гуандун создал китайский аналог всемирно известного Версальского дворца. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщается, фабрика превратилась в музей «Versailles Qingyuan Royal Art Expo», который повторяет убранство известного французского особняка.

с сайта dailymail.co.uk

Проект проходит в два этапа, охватывающий 50 акров, в состав которого входит музей с чрезвычайно тонкой золотой мебелью, часами, прекрасным фарфором, музыкальными инструментами и экстравагантными картинами.

с сайта dailymail.co.uk

Сообщается, что «Versailles Qingyuan Royal Art Expo» демонстрирует лишь небольшую часть фактического плана и предполагает развитие туризма в ближайшем будущем с большим опытом и возможностями для изучения классического и современного искусства.