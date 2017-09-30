Президент США Дональд Трамп подписал указ об утверждении квоты на прием до 45 тыс. мигрантов в следующем финансовом году (начнется с 1 октября в США). Об этом говорится в меморандуме на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте Белого дома, пишет РБК.

«Допуск до 45 тыс. беженцев в США в течение следующего финансового года обоснован гуманитарными проблемами или иным причинами, отвечающими национальным интересам», — указывается в меморандуме. Планируется допустить в страну не более 19 тыс. мигрантов из стран Африки, не более 5 тыс. человек из Восточной Азии и не более 2 тыс. беженцев из Европы и Центральной Азии.

Также в США смогут въехать не более 1,5 тыс. человек из Латинской Америки и стран Карибского бассейна и не более 17,5 тыс. человек с Ближнего Востока и Южной Азии.

Кроме того, Трамп уполномочил Тиллерсона при необходимости и «после уведомления соответствующих комитетов Конгресса» передавать неиспользованные квоты с одних регионов на другие.

Администрация Трампа в начале февраля 2017 года начала активно депортировать нелегальных мигрантов из США. В службе иммиграции и таможенного контроля сообщали, что только Лос-Анджелесе за пять дней были задержаны 160 мигрантов по подозрению в совершении преступлений.

В середине февраля министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщал о 680 задержанных беженцах. По его словам, полиция задерживала мигрантов, совершавших убийства или ранее пойманных за вождение в состоянии алкогольного опьянения.



Reuters в конце июля 2017 года сообщало, что служба гражданства и иммиграции США (подразделение Министерства внутренней безопасности США) намерена начать проведение общенациональных рейдов по задержанию и депортации нелегальных иммигрантов в возрасте 16-17 лет. По данным агентства, сотрудники службы будут задерживать только тех подростков, которые живут в Штатах без родителей и состоят в преступных группировках. Также суд в США 25 июля приостановил депортацию более 1,4 тыс. граждан Ирака.