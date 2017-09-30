В милицию Таджикистана обратился 25-летний житель города Куляба с просьбой задержать злоумышленника. Он сообщил, что на территории 46-го микрорайона города Душанбе неизвестный человек сел в его автомашину "Опель-Астра".

Он попросил водителя довезти его до села Навбунёд района Рудаки. Уже по приезду в селение неизвестный гражданин нанес потерпевшему шесть ножевых ранений, чтобы завладеть автомашиной. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия, передает пресс-служба МВД РТ.

По подозрению в разбойном нападении был задержан 25-летний жительПянджского района Хатлонской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется.

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