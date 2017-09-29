В Таджикистане сегодня, 29 сентября, в 18:50 часов по душанбинскому времени зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился на востоке соседнего Узбекистана.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического цента, магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 10 км, в эпицентре составила 5,1.

Эпицентр подземных толчков находился на востоке Узбекистана: в 152 километрах на севере от Душанбе, в 43 километрах юго-восточнее от Джизака (Узбекистан), в 27 километрах юго-западнее от города Заамин (Узбекистан).