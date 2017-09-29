В Худжанде прошло открытое первенство Согдийской области по картингу, в котором приняли участие спортсмены из различных городов и районов страны.

Всего в соревнованиях, которые прошли на картодроме “Формула-К” в Худжанде, приняли участие свыше 30 картингистов из Худжанда, Канибадама, Пенджикента, Бустона, Б.Гафурова, Ашта, Душанбе, Куляба, Курган-тюбе и Явана. Соревнования состояли из одного тренировочного и двух зачетных заездов. Участники вели спор в пяти классах картингов: «Мини», «KZ»(С-2), «Милли», «Юниор», 270 куб.см до 16 лет и 270 куб.см от 16 лет и старше.

В классе «KZ»(С-2) победителем стал Акмал Нурматов, в классе «Милли» первое место занял Ботур Нурматов, в классе «Юниор» выиграл Носирджон Почоев, в классе «Мини» первенствовала Фарангис Нурматова (все – из Согдийской области), гонку с картами 270 куб.см до 16 лет выиграл Эрадж Худойбердиев из Курган-Тюбе, а в классе машин 270 куб.см старше 16 лет первое место у Каландара Сангдами из Куляба.

Отметим, что картинг – один из самых зрелищных видов спорта. Машины делятся на группы и классы, которые, в свою очередь, различают карты по размерам, весу, объему двигателя и т. д. Это только так кажется, что все карты одинаково маленькие. А вот и нет. Разновидностей их больше, чем в любом другом виде автоспорта.

Картинг - демократичный вид спорта. Он доступен всем, без ограничений по возрасту. Соответственно, картингом человек может заниматься всю свою жизнь. Главное - желание. Что касается, личностных характеристик, то картингист должен быть смелым и уверенным. Потом это, конечно, здоровье и физическая форма. Это заблуждение, что в автоспорте не нужно особых мышечных усилий - сиди себе и крути баранку. У картингиста должен быть очень сильный плечевой пояс - на большой скорости очень сложно совладать с рулем - ведь в карте нет гидроусилителя, а «резина» на карте специальная - у колес очень плотное сцепление с асфальтом.