Сборная Таджикистана по футзалу поднялась на одно место в мировом рейтинге футзала, новая версия которого была опубликована на днях. Сейчас таджикская команда занимает 69-е место в мировом рейтинге футзала.

В активе сборной 881 очко и одна позиция вверх, а в мировом рейтинге мы идем вслед за Данией и Китаем. Двумя строчками ниже – команды Новой Зеландии и Швеции. При этом наша команда оказалась выше таких стран как Греция, Корея, Албания, Израиль.

Таджикские футзалисты занимают 15-ю позицию в азиатском списке. В рейтинге азиатских сборных в первой десятке находятся Иран, Таиланд, Япония, Австралия, Узбекистан, Вьетнам, Кыргызстан, Китай, Ирак, Индонезия.

Первая тройка мирового рейтинга выглядит так: Бразилия, Испания и Россия. Также в лидерах мирового рейтинга - команды Аргентины, Ирана, Италии, Португалии, Украины, Казахстана и Азербайджана.

Отметим, что недавно прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата Азии-2018. Отборочный турнир пройдет по зональному принципу – Восточной (8 команд), Юго-Восточной (7), Западной (8), а также в Южной и Центральной (7) зонах. Южная и Центральная зоны были объединены в одну квалификационную зону, поскольку Непал является единственным представителем из Юга. Всего в отборочном турнире примут участие 30 команд. По итогам жеребьевки сборная Таджикистана в Южно-Центральной зоне оказалась в группе «В» с действующим чемпионом Азии сборной Ирана и командой Афганистана. В группе «А» сыграют сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Непала. Отборочный турнир чемпионата Азии-2017 пройдет с 13 по 22 октября.

Из Южной и Центральной зоны две лучшие команды из каждой группы получат путевки в финальную часть чемпионата Азии-2018. В финальный раунд континентального первенства, который пройдет с 6 по 18 февраля 2018 года, выйдут 15 лучших команд по итогам зональной квалификации: по четыре команды из Юго-Восточной, Южной и Центральной и Западной зонах, а также три команды из Восточной. Шестнадцатым участником станет хозяин первенства. Чемпионат Ассоциации футбола Юго-Восточной Азии, который пройдет с 23 октября по 3 ноябре во Вьетнаме, станет квалификационным соревнованием для зоны АСЕАН. Четыре команды из этой зоны получат путевки в финальную часть чемпионата Азии-2018.

Команда Таджикистана принимала участие в 14-м чемпионате Азии по футзалу в Ташкенте. В групповом этапе в первой встрече наша сборная проиграла Таиланду – 4:5, вторую – Вьетнаму (1:8), третий матч с Китайским Тайбэем завершился со счетом 3:3. В турнирной таблице сборная Таджикистана заняла третье место с одним очком в активе. В плей-офф из группы вышли Вьетнам и Таиланд (по шесть очков). Сборная Таджикистана так и не смогла улучшить результат 2007 года. В том году таджикская сборная вышла в ¼ финала чемпионата Азии-2007, который прошел в Японии. При этом в финальных частях турнира Таджикистан участвовал восемь раз - в 2001, 2005-2008, 2010, 2012 и 2014 годах.