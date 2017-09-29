На реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя до конца 2017 года дополнительно выделят 72 миллиарда рублей. Об этом объявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, сообщает Интерфакс.

По его словам, уже одобрено увеличение финансирования программы на 59 миллиардов рублей. «Но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по „Тавриде“, так как это большой и значимый объект», — сказал Назаров.

"Суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 миллиарда", — сообщил замминистра, добавив, что необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.

После присоединения полуострова к РФ весной 2014 года была принята федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

Программу несколько раз корректировали, в частности, в ноябре 2016 года ее финансирование было увеличено на 9%, до 769,5 миллиарда рублей.

В начале августа 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявлял, что на программу развития Крыма дополнительно выделено 57 миллиардов рублей.

В сентябре правительство одобрило внеплановое повышение акциза на топливо в 2018 году в общей сложности на 1 рубль с литра. По данным СМИ, повысить акциз предложил Минтранс, чтобы получить дополнительные средства, в том числе на строительство трассы «Таврида» в Крыму.