За 2016 год число тех, кто обладает активами на сумму $1 млн и более, в России выросло на 19,7%, свидетельствуют данные доклада Capgemini. Для сравнения, в 2015 году их число сократилось на 1,8%. В то же время в абсолютных величинах состоятельных людей в России довольно мало — 182 тыс. человек, чье суммарное состояние превышает $1 трлн. Россияне богатели на фоне подъема на фондовом рынке в 2016 году (индекс РТС c начала 2016 года вырос примерно в полтора раза), пишет РБК.



По числу миллионеров среди стран мира Россия занимает только 15-е место, обгоняя такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Норвегия. В тройке лидеров — США (там миллионеры — 4,8 млн человек), Япония (2,9 млн), Германия (1,2 млн). Китай расположился на четвертой строчке с 1,1 млн миллионерами. На эти четыре страны приходится 61% от общего количества миллионеров в мире.

В перечень стран, где число миллионеров в 2016 году росло двузначными темпами, помимо России вошли Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция. При этом в докладе годом ранее зафиксировано сокращение количества состоятельных людей в Бразилии на 7,8%.

В исследовании отмечается, что число владельцев активов на сумму $1–5 млн выросло на 7,4%, в то время как обладателей активов на сумму свыше $30 млн (1% от общего числа долларовых миллионеров) стало больше на 8,3%.



По состоянию на второй квартал 2017 года почти треть активов обладателей миллионных состояний приходится на акции (31,1%). На втором месте — наличные (27,3%). Доля недвижимости составляет 14% (доля этого класса активов снизилась с 17,9% в четвертом квартале 2016 года), фиксированного дохода — 18%. Доля альтернативных инвестиций (вложений в хедж-фонды и сырьевые активы) продемонстрировала по сравнению с четвертым кварталом 2016 года самое существенное падение — c 15,7 до 9,7%.

Все миллионеры мира по итогам 2016 года обладали активами на сумму $63,5 трлн (еще в 2010 году этот показатель равнялся $42,7 трлн). Как прогнозирует Capgemini, к уже к 2025 году эта сумма вырастет до $100 трлн. Общее число миллионеров в мире составляет 16,5 млн человек (в 2010 году их было 10,9 млн).

Лидером по темпам роста числа миллионеров за год среди мировых регионов стала Африка (число состоятельных людей там выросло на 8,1%, до 200 тыс. человек, обладают состоянием в $1,5 трлн).

Больше всего долларовых миллионеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (5,5 млн человек обладают общим состоянием $18,8 трлн). Второе место у Северной Америки — 5,2 млн человек там владеют активами на $18 трлн. Третья — Европа (4,5 млн миллионеров с совокупным состоянием $14,7 трлн). На Ближнем Востоке состоятельных людей 600 тыс. с активами на $2,4 трлн, в Латинской Америке миллионеры — свыше полумиллиона человек с суммарным состоянием $8 трлн.



Доходность от инвестиций миллионеров, сделанных через управляющие компании, составила в среднем 24,3% во втором квартале 2017 года. Причем самую существенную доходность демонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион (33%).