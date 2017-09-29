За 2016 год число тех, кто обладает активами на сумму $1 млн и более, в России выросло на 19,7%, свидетельствуют данные доклада Capgemini. Для сравнения, в 2015 году их число сократилось на 1,8%. В то же время в абсолютных величинах состоятельных людей в России довольно мало — 182 тыс. человек, чье суммарное состояние превышает $1 трлн. Россияне богатели на фоне подъема на фондовом рынке в 2016 году (индекс РТС c начала 2016 года вырос примерно в полтора раза), пишет РБК.

По числу миллионеров среди стран мира Россия занимает только 15-е место, обгоняя такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и Норвегия. В тройке лидеров — США (там миллионеры — 4,8 млн человек), Япония (2,9 млн), Германия (1,2 млн). Китай расположился на четвертой строчке с 1,1 млн миллионерами. На эти четыре страны приходится 61% от общего количества миллионеров в мире.

В перечень стран, где число миллионеров в 2016 году росло двузначными темпами, помимо России вошли Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Швеция, Тайвань, Канада, Бразилия и Франция. При этом в докладе годом ранее зафиксировано сокращение количества состоятельных людей в Бразилии на 7,8%.

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В исследовании отмечается, что число владельцев активов на сумму $1–5 млн выросло на 7,4%, в то время как обладателей активов на сумму свыше $30 млн (1% от общего числа долларовых миллионеров) стало больше на 8,3%.

По состоянию на второй квартал 2017 года почти треть активов обладателей миллионных состояний приходится на акции (31,1%). На втором месте — наличные (27,3%). Доля недвижимости составляет 14% (доля этого класса активов снизилась с 17,9% в четвертом квартале 2016 года), фиксированного дохода — 18%. Доля альтернативных инвестиций (вложений в хедж-фонды и сырьевые активы) продемонстрировала по сравнению с четвертым кварталом 2016 года самое существенное падение — c 15,7 до 9,7%.

Все миллионеры мира по итогам 2016 года обладали активами на сумму $63,5 трлн (еще в 2010 году этот показатель равнялся $42,7 трлн). Как прогнозирует Capgemini, к уже к 2025 году эта сумма вырастет до $100 трлн. Общее число миллионеров в мире составляет 16,5 млн человек (в 2010 году их было 10,9 млн).

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Лидером по темпам роста числа миллионеров за год среди мировых регионов стала Африка (число состоятельных людей там выросло на 8,1%, до 200 тыс. человек, обладают состоянием в $1,5 трлн).

Больше всего долларовых миллионеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (5,5 млн человек обладают общим состоянием $18,8 трлн). Второе место у Северной Америки — 5,2 млн человек там владеют активами на $18 трлн. Третья — Европа (4,5 млн миллионеров с совокупным состоянием $14,7 трлн). На Ближнем Востоке состоятельных людей 600 тыс. с активами на $2,4 трлн, в Латинской Америке миллионеры — свыше полумиллиона человек с суммарным состоянием $8 трлн.

Доходность от инвестиций миллионеров, сделанных через управляющие компании, составила в среднем 24,3% во втором квартале 2017 года. Причем самую существенную доходность демонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион (33%).