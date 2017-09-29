«Asia-Plus» начинает новый, уникальный видеопроект «Ремесла Таджикистана».

Таджикистан - страна с необыкновенно талантливым народом, а талант и мастерство, умноженные на многовековую историю, дают в итоге те шедевры народного творчества, которые не позволяют забыть о своих корнях, культуре и неповторимом этносе.

Народные умельцы, ремесленники в течение многих веков создавали ткани, посуду, музыкальные инструменты, ковры, предметы мебели, ювелирные украшения и многое другое и сегодня продолжают традиции своих предков.

В Таджикистане существуют целые династии народных мастеров, которые передают древнее искусство из поколения в поколение. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел являются важной государственной задачей. Это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой.

Почти каждый уголок нашей страны имеет свой, определенный вид ремесла, и в нашем новом проекте «Ремесла Таджикистана», который мы начинаем в партнерстве с Союзом Ремесленников Таджикистана, мы постараемся собрать и показать вам самые яркие и известные из них.

Смотрите нас каждую пятницу, начиная с 6 октября, и мы обязательно вас удивим.