Этот мастер-кузнец – известный на весь регион уроженец Ашта, житель города Баткен Кыргызстана 69-летний Джуманкул Дехконов – стал одним из самых дорогих гостей Третьего международного съезда кузнецов, прошедшего в селе Ашт Аштского района в конце августа.

А вот его история…

Детство и юность

Родился Джуманкул 11 апреля 1948 года в Аште. Родители были колхозниками. Они почти круглый год жили в хижине, стоявшей на поле, километрах в шести от села. Возвращались в село лишь на зиму, поэтому мальчик почти совсем не учился в школе. В 14 лет Джуманкул окончил только четвертый класс.

Уже после школы Джуманкул решил поступить в ПТУ, стать трактористом. Но в то время из Гиссарского района в родной кишлак приехал усто Махмуджон. Он искал для себя послушного, трудолюбивого, физически развитого ученика. Ему приглянулся Джуманкул, и он забрал его с собой в Гиссар.

- Это были мои счастливые годы, - говорит усто Джуманкул. - Ведь моего наставника знали и уважали не только в Гиссаре, но и в Регаре, Шахринаве, Куйбышеве, Курган-Тюбе, Колхозабаде, Кабадияне, Пяндже, Шаартузе. Там работали ученики усто Махмуда, и они часто приезжали навестить его. Он был добропорядочным, умным, строгим, но вежливым человеком. Поэтому каждый день работы для меня был настоящим уроком жизни. Кузнечная мастерская стала для меня классной аудиторией.

Три года проработал Джуманкул у усто Махмуда. Потом его с собой в город Термез Узбекистана забрал усто Зокир. Два года поработал там. А в 1969 году его забрали в армию. Служил на Украине. После демобилизации поехал в Наманган и стал учеником у родного дяди - усто Умара Дехканова. А в 1972 году Джуманкула пригласил на работу в Исфару его будущий тесть - усто Имомназар Бобоназаров. Он же дал Джуманкулу путевку в жизнь как самостоятельному усто, проведя ритуал «камарбаста» (камарбандон).

Суть ритуала заключается в том, что опытные мастера дают благословение молодым кузнецам, созревшим до уровня усто. Для воспитания одного мастера требуется минимум 7-8 лет, в течение которых ученик должен познать все азы и секреты кузнечного дела. После этого молодой усто имеет право быть наставником и брать учеников (шогирдов).

Усто Джуманкул с участниками съезда Asia-Plus

​​​​​​​Думал, на время, а оказалось - на всю жизнь

Сразу после этого ученика усто Имомназара переманили работать в Кыргызстан. Директор Баткенского бытового комбината упросил Джуманкула построит там мастерскую. Ну а где мастерская, там и мастер…

- Мастерскую построили за короткое время, начали работать. А потом нам рядышком выделили землю для строительства жилья. Построили дом. Наладилась жизнь. Здесь, в этом доме, появились на свет 11 моих детей.

…Двадцать пять лет проработал Джуманкул на Баткенском бытовом комбинате. Он надеялся, что в возрасте 50 лет, как в Таджикистане, выйдет на пенсию и дальнейшую жизнь посвятит воспитанию детей. Но ему пришлось отработать еще 13 лет дополнительно - как оказалось, льгот для кузнецов в законодательстве Кыргызстана не предусмотрено.

Но зато за это время он успел воспитать еще несколько учеников, уже из внуков.

Когда Джуманкулу исполнилось 63 года, он провел обряд «камарбаста» для своего сына Наимджона, передал эстафету.

Вместе с ним теперь в мастерской работает целая семья – братья, дяди... А сам Джуманкул решил заняться садоводством. Взял два гектара земли, посадил фруктовые деревья. Между ними выращивает кукурузу, табак, овощные культуры. Есть у него в хозяйстве и скот.

Усто Джманкул вместе со своим одноклассником усто Гофиром Asia-Plus

- Поясница болит, долго не могу стоять, - говорит он, - а то продолжал бы свое дело, ведь в кузнечной мастерской мне всегда уютно. Подлечиться бы, да больно дорого - суточный расход в больницах превышает 150 сомони (при переводе с сомов), а у меня пенсия около пятисот сомони...

Законы кузнечного дела

Джуманкул говорит, что за свою жизнь старался научить кузнечному делу многих, но большинство не выдерживали тяжелой работы, не все даже неделю могли продержаться. А ведь, помимо физической нагрузки, мастера и ученики должны соблюдать законы и обряды, связанные с кузнечным делом. В противном случае, считается, труд их никому не принесёт пользы. Кузнец должен быть добропорядочным, вежливым, культурным, честным, благородным, щедрым, верным своему делу человеком. Он должен соблюдать чистоту и порядок в своей мастерской и не входить туда с нечистым телом. Кузнец не должен лгать, пить спиртное, быть вероломным.

​​​​​​​От гвоздей до дымоходов

Джуманкул с теплом и любовью рассказывает о соседях в Баткене.

- За 45 лет жизни в Кыргызстане я ни разу не ссорился с соседями, - говорит таджикский кузнец. - Они, как в дни радости, так и в дни печали, всегда рядом со мной. Я всегда старался жить со всеми в обстановке добрососедства, делать добро, не скупился и не брал дорого за работу. А работы у меня было всегда много. На селе все нужно: и серп, и мотыга, и топор. Делал печки- буржуйки, корнерезки, цепи, трубы для дымохода, гвозди, зубила, уздечки и подковы, даже сваркой запасных частей для автомобиля занимался.

Усто Джманкул вместе молодыми кузнецами Asia-Plus

Герои для подражания

…Завершился 3-й съезд кузнецов. Следующий пройдет в будущем году, в административном центре Аштского района - поселке Шайдан. Пока же глава района Зариф Мирдадо одобрил идею выделить на территории Ашта земельный участок под строительство кузнечного ряда, рассчитанного как минимум на 50 мастерских. Будет там и историко-этнографический музей кузнецов Ашта.

Была также выдвинута идея увековечить память кузнеца, этнографа, учредителя в далеком 1877 году в Ташкенте Общества кузнецов Ашта - Акрама Аскарова, широко известного в истории как Акрам-купец, Акрам-полвон, а также кузнеца, первого председателя Аштского района Магзума Охонбобоева. В честь них предложено было назвать улицы, учебно-образовательные и исторические учреждения.

А еще на съезде было решено составить список всех кузнецов, работающих на территории Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Нет сомнения, что в нем будет и имя Джуманкула Дехканова, который вместе с семьей вот уже 45 лет трудится на благо процветания и добрососедства двух республик: Таджикистана и Кыргызстана.

- Если буду жив, обязательно приеду на четвертый съезд кузнецов, - твердо обещал усто Джуманкул. – На сей раз, конечно, не один, а с сыном и братом.