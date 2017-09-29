С 27 по 28 сентября в гостинице Hyatt Regency Dushanbe прошла выставка под названием «Женщины и горы». На выставке были выставлены фотографии изделия ручной работы, изготовленные женщинами Зеравшанской долины. На выставке в столице были также представлены работы Алексея Голубцова из серии "Ягноб».

Организаторами мероприятия выступили Союз ремесленников Таджикистана и Ассоциация развития туризма Зарафшана. Данная выставка была организована с целью ознакомления горожан с жизнью и бытом горных женщин.

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«Цель выставки - итоговая презентация проекта «Продвижение туризма в Зерафшанской долине через разработку нового ремесленного продукта», финансируемого Программой Развития ООН. Выставка носит с собой социальный характер, она должна привлечь внимание посетителей к жизни женщин в горных селениях, сопряженными трудностями, проблемами и радостями», - рассказал Джамшед Юсупов - директор «Ассоциации развития туризма Зарафшана».