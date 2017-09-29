С 2010 года по первое полугодие 2017-го гражданство Кыргызстана получили 35 тысяч 110 человек. Об этом сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на Государственную регистрационную службу.

По их данным, 90 процентов принятых в гражданство КР - приезжие из двух стран: Узбекистана и Таджикистана.

Остальные 10 процентов составили граждане России, Казахстана, Украины, Армении, Азербайджана, Туркменистана, Грузии. Из дальнего зарубежья преобладают жители Афганистана, Ирана, Ирака, Пакистана, Китая, Турции.

Как сообщается, за первое полугодие 2017 года поступило 2 тысячи 315 заявлений на принятие гражданства КР. Отмечается, что в упрощенном виде наше гражданство могут получить иностранцы и лица без гражданства женского пола, которые вступили в брак с гражданином КР и переехали на постоянное место жительства в Кыргызстан.

Основными причинами получения гражданства, по данным ГРС, является переезд на постоянное место жительства, брак, ведение предпринимательской деятельности на территории КР.

Сведениями о случаях отказа в предоставлении гражданства ведомство не располагает, говорится в сообщении.