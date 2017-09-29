Приток легальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 года сократился до шестилетнего минимума. На фоне падения рождаемости мигранты перестали полностью компенсировать естественную убыль населения. По данным Росстата, за первое полугодие их приток возмещал потери только на 85,7 процента. Приехавших стало меньше, а уехавших больше. Если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 2010 года. Таковы данные очередного «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения», опубликованного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сообщает Политком.ру.

По оценке авторов мониторинга, ресурс рабочей силы из стран Евразийского экономического союза (в него, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) был исчерпан еще в 2016 году. Все меньше едут в Россию из Молдавии и с Украины. Число приехавших из Таджикистана и Узбекистана тоже сократилось и упало ниже докризисного уровня.

Основная причина миграционного оттока — экономический кризис, обрушивший рынок дешевой рабочей силы. По данным ФМС, число мигрантов, вставших на учет, сократилось на треть, а количество выданных разрешений уменьшилось почти наполовину.

Претерпела заметные изменения и сумма денежных переводов из России в страны СНГ: она сократилась на 35,1 процента. До 2014 года средняя зарплата трудового мигранта составляла 25-30 тысяч рублей. Половину этой суммы он обращал в доллары и отправлял на родину. Теперь же денежный перевод в лучшем случае — 200 долларов и поэтому смысла не имеет. У многих мигрантов на родине есть кредиты в валюте. При нынешнем курсе рубля эти кредиты стало невозможно выплачивать.

Девальвация рубля и связанное с ней падение доходов заставляют гастарбайтеров искать работу в другой стране. Эксперты считают, что часть миграционных потоков может хлынуть в Казахстан и Белоруссию. Но как раз оттуда многие и приехали. В России работает, например, более полумиллиона казахстанцев. Трудовыми мигрантами они здесь не считаются. Их статус на общем рынке труда приравнен к россиянам и белорусам. Теперь эти люди просто вернутся на родину, где работать им тоже негде. Россия ежегодно принимает более 10 млн гастарбайтеров. Если большинство из них устремятся обратно в Киргизию, Армению, Таджикистан, Молдавию, на Украину, это будет означать «реэкспорт» безработицы, и только.

Уезжать из России гастарбайтеров заставляет не только сложная экономическая ситуация. К отъезду их толкает и нынешняя процедура трудоустройства, предполагающая приобретение патента, покупку полиса добровольного медицинского страхования, а также сдачу экзамена на знание русского языка и истории России, — все это обходится в 20-30 тысяч рублей. Директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова считает, что для привлечения мигрантов и увеличения их притока на рынок труда следует попытаться оставить в России всех, кто приехал учиться, и облегчить им получение гражданства в условиях глобального соревнования за квалифицированные кадры.

Сокращается и число беженцев, прибывающих в Россию. По данным ФМС, в стране сейчас находится около 2,6 млн жителей Украины, из них 2 млн трудоспособного возраста. Эксперты считают, что этот ресурс Россия пока не сумела использовать. Как явствует из доклада, подготовленного Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина, «вместо оказания конкретной помощи» затягивается решение вопросов с предоставлением жилья, оформлением статуса беженца и временного убежища. А до июля 2014 года, отмечается в докладе, даже «не было бланков, подтверждающих статус предоставления беженцам временного убежища». И это при том, что беженцы с Украины «по своей профессиональной подготовке выгодно отличаются» от мигрантов из Центральной Азии и могли бы восполнить дефицит специалистов по некоторым рабочим и инженерным специальностям. По мнению авторов доклада, украинских беженцев следует освободить от экзамена по русскому языку, медицинского обследования (если они не заняты в общественном питании, детских учреждениях), приравнять в трудовых правах к жителям России.

Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет, а демографическое дно будет достигнуто раньше 2030 года. И в этих обстоятельствах мигранты — серьезный демографический ресурс. Однако здесь масса предубеждений. Подозрительное отношение к мигрантам культивируется на всех уровнях и внедряется в массовое сознание. Даже некоторые демографы прониклись мигрантофобией. Разумеется, риски, связанные с наплывом мигрантов, нельзя недооценивать. Это серьезные риски (терроризм, например). Но просто нелюбовью к мигрантам, запретами, мелкими полицейскими уловками на этот вызов не ответишь.

Кроме того, при таком подходе не учитываются или недооцениваются позитивные последствия миграции. И одно из них состоит в том, что мигранты дают прирост населения. «У нас население не росло до 2009 года, но миграция компенсировала примерно две трети естественной убыли, — говорит директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. — Правда, миграция 90-х годов была, в основном, возвратной. Она процентов на 80 состояла из русских: они возвращались в Россию, из которой когда-то выехали они сами или их родители. Но даже и к этой миграции общественное мнение относилось неодобрительно. Надо объективно оценивать и риски, и выгоды, связанные с миграцией, и проводить политику, направленную на минимизацию рисков и максимизацию выгод».

Часто приходится слышать: России нужны высококвалифицированные мигранты. Всем такие мигранты нужны. Потому и «утекают мозги» в Америку, причем даже из Европы. Но массовая миграция никогда не состоит сплошь из квалифицированных людей. Массовая миграция в СССР была миграцией сельского населения. Из кого сегодня состоит население российских больших городов? Из вчерашних или позавчерашних крестьян.

Валерий Выжутович, политический обозреватель