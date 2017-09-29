Сегодня рациональное распределение воды на трансграничных реках и совместное решение экологических проблем в приграничных районах Таджикистана является одной из актуальных тем.

О том, как решаются вопросы рационального распределения воды на трансграничной реке Исфара между Таджикистаном и Кыргызстаном и какую роль в этом играют местные сообщества, читайте в нашем лонгриде, который был подготовлен «АП» в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Интерньюс.

«Использование трансграничной реки Исфара – проблема региональная и решать ее необходимо всем странам, использующим воду. Нужно четкое понимание того факта, что многие экологические проблемы, существующие в регионе, могут быть решены только при взаимном сотрудничестве. Причем, решены гораздо эффективней, чем в одиночку, и с куда меньшими затратами», - говорят эксперты.

Люди по обе стороны границы сегодня надеются, что все конфликты по поводу распределения водных ресурсов останутся в прошлом. Теперь жители Исфары Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана могут орошать свои земли, которые много лет из-за недостатка воды были непригодны для сельхозработ.

«То, что я видел, когда киргизы и таджики из-за воды и земли конфликтовали здесь, больше не должно повториться. Все это не стоит человеческой жизни. Эйфория прошла. Народ стал умнее. Я очень рад, что правительство Таджикистана, осознавая всю сложность ситуации, идет навстречу и делает все возможное, чтобы решать проблемы местного населения мирным путем. Мы должны научиться доверять друг другу и сообща решать все имеющиеся проблемы», - отмечает Абдухалил Шарипов, местный активист.

Ознакомиться с лонгридом можно здесь.