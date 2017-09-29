В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни сегодня, 30 сентября, состоится литературно-культурное мероприятие, посвящённое Дню Джалолиддина Балхии Руми.

В нем примут участие представители Министерства культуры, Министерства образования и науки, Академии наук Таджикистана, Союза писателей Таджикистана, учащиеся и студенты учебных заведений столицы, сообщает Минкульт РТ.

Программа мероприятия состоит из музыкально-литературной композиции Театра «Ахорун» имени М. Касымова, научных докладов сотрудников Института языка и литературы имени А. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан, декламации стихов и исполнения песен народными поэтами республики и народными артистами Таджикистана.

Мавлоно Джалолиддин Мухаммад Балхии Руми известен как Мавлоно или Джалолиддин Руми — выдающийся таджикско-персидский поэт-суфий. Литературная деятельность Руми не многообразна, но очень значительна. Его лирический «Диван», ещё детально не исследованный, содержит касыды, газели и рубаи. Поэт проводит в них идею ценности человека независимо от его земного величия, он протестует против мертвящего формализма религиозной обрядности и схоластики.