АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится очередное заседание нижней палаты парламента РТ. Начало в 10:00

- В Таджикистане пройдет Международная конференция по продовольственной безопасности в Евразийском регионе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ОКТЯБРЯ

1932 – В Худжанде вступил в эксплуатацию крупнейший в СССР шелкокомбинат.

2008 - Решением военного суда гарнизона Душанбе полностью запрещена деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.