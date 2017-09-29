АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 СЕНТЯБРЯ-1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- 30 сентября в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени С.Айни состоится литературное мероприятие, посвященное Дню Мавлоно. В программе — музыкально-литературная композиция Театра «Ахорун» имени М.Касымова, научные доклады сотрудников Института языка и литературы имени А. Рудаки Академии наук РТ, декламации стихов и исполнение песен народными поэтами республики и народными артистами Таджикистана.

- С 1 октября мотоклуб «Ночные Волки» и «Федерация Мототуризма России» проводят мотоциклетную экспедицию «Загадочная Азия» по странам Средней Азии: Кахастан – Киргизия – Узбекистан – Таджикистан – Туркменистан, с посещением городов: Москва – Астана – Алматы – Бишкек – Ош – Душанбе – Самарканд – Бухара – Ашхабад – Актау – Астрахань – Москва. Общее расстояние маршрута - 11 000 километров и финишируют в Москве 4 ноября, в День народного единства РФ.

- С 1 октября в Таджикистане будут повышены тарифы на электроэнергию.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 СЕНТЯБРЯ

День Мавлоно Чалолиддини Балхи.

1997 - Завершился процесс репатриации таджикских беженцев из Афганистана.

1997 - Открылся участок Курган-Тюбе-Саргазон железной дороги Курган-Тюбе-Куляб.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ОКТЯБРЯ

День пожилых людей.

Международный день музыки.

1937 - Совнарком Таджикской ССР принял Постановление об открытии в Душанбе балетно-музыкальной школы.

1960 - Открылась Ленинабадская (ныне Худжандская) мебельная фабрика.

2005 - 201-я российская мотострелковая дивизия в Таджикистане получила статус военной базы.

2009 - В Таджикистане вступил в силу запрет на ввоз на территорию РТ ламп накаливания.

2013 - Президент Эмомали Рахмон открыл тоннель под перевалом Чормагзак, расположенный на автотрассе Душанбе – Вахдат – Куляб.

2013 - Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение по 201-й военной базе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 СЕНТЯБРЯ

1207-1273 – Родился таджикско-персидский поэт и мыслитель Джалолиддин Руми.

1873 - Родился ученый-историк (востоковед), доктор исторических наук, академик Академии наук Таджикистана, Заслуженный деятель науки Таджикской и Узбекской ССР, первый директор института истории АН Таджикской ССР, профессор А.А. Семенов.

1920-1979 – Родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Борис Кимьягаров.

1946 – Родился архитектор Баховаддин Зухуриддинов.

1947 – Родился доктор биологических наук, профессор Тохирчон Сатторов

1948 – Родился экс-секретарь Совета безопасности Таджикистана Амиркул Азимов

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ОКТЯБРЯ

1937 – Родился Народный писатель Таджикистана Юсуф Акобиров.

1939 – Родился доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Академии наук РТ Акбар Турсун.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, кратковременный дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, днем 3-8 тепла.

По Хатлонской области- Облачно, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Облачно, кратковременный дождь (ночью выше 2500 м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, кратковременный дождь, временами сильный. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью повышение до 7-12 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 22-24 тепла.