Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве предупреждает, что с 29 по 30 сентября на территории республики сохранится неблагоприятная погода, ветер усилится до 20 метров в секунду, пройдут ливни. В высокогорьях выпадет мокрый снег.

КЧС просит население быть предельно осторожными, воздержаться от сбора дров и охоты. При усилении ветра КЧС рекомендует ограничить выход из зданий? взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Водителям при движении в горной местности необходимо строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями, так как высока вероятность камнепадов, предупреждает КЧС.