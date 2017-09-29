Депутаты задумались над ужесточением действующего законодательства для трудовых мигрантов. Одновременно в Госдуме обещают упростить процедуры легализации соотечественникам. Правда, как минимум два имеющихся законопроекта на эту тему так и лежат без движения. Эксперты же напомнили, что большинство прежде вводимых ужесточений лишь увеличивало в России количество нелегалов, пишет Независимая газета.

Суть многих предлагаемых поправок, как выяснила «НГ», в том, что устранить избыточную миграцию – прежде всего сократить потоки приезжих из среднеазиатских республик. Депутаты убеждены, что инокультурную рабочую силу все-таки нельзя рассматривать как панацею для решения проблем рынка труда. Ставку предлагается сделать на так называемых комплиментарных мигрантов (из Украины, Белоруссии, Молдавии) и соотечественников.

Стоит отметить, что понимание необходимости корректировать миграционную политику обострилось у думцев, судя по всему, после недавней драки возле одного из столичных торговых центров, в которой участвовало несколько сотен приезжих. Во время задержания полицией некоторые из них грозились собрать тысячи своих земляков, устроив в октябре целую серию массовых акций протеста.

«Нынешняя безобразная форма трудовой миграции наносит колоссальный ущерб национальным интересам России и мешает стабильному развитию общества», – написал в своем Twitter депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина»). Он считает, что государство обязано свести количество гастарбайтеров к минимуму.

А иначе, по его словам, эта миграция «уже без иносказаний превратится в открытое нашествие с агрессивным навязыванием чужих порядков, правил и условий».

В «Справедливой России» убеждены, что непродуманная миграционная политика ведет страну к этническому майдану. По словам замруководителя фракции СР Михаила Емельянова, нужны серьезные ужесточения: начиная с увеличения штрафов и заканчивая активной высылкой мигрантов из страны. Необходимо ужесточить экзамен по русскому языку и впускать в страну тех, кто его реально знает.

«Россия занимает второе место в мире по количеству легальных мигрантов. Если к ним прибавить еще и нелегалов, получается огромная дестабилизирующая сила. Она уже постепенно меняет религиозный баланс в стране, начинает качать права, причем не только трудовые, но и политические», – заявил «НГ» Емельянов. В частности, он указал на действующую норму о праве приезжих голосовать на местных выборах, что «играет на руку внешним врагам». Не исключил эсэр и введения визового режима со странами, где много сторонников радикальных движений.

В КПРФ продвигают идею более жестко регулировать нормы расселения мигрантов именно по тем регионам, где есть нехватка трудовых ресурсов, но ни в коем случае не допускать скученности.

По словам депутата ГД от ЛДПР Ярослава Нилова, его фракция занимает жесткую позицию по вопросам миграции. Инициатив у либерал-демократов много: коррекция требований комплексного экзамена для приезжих, страховка от невыезда, которую обязаны будут платить или страны исхода, или работодатели. Однако Нилов напомнил, что проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров в России действительно существует. В ЛДПР считают, что вместо гастарбайтеров нужно привлекать соотечественников, для чего необходимо максимально упростить им процедуру легализации и получения гражданства РФ. Сейчас же российский паспорт получить гораздо проще трудовым мигрантам, а не этническим русским. Кстати, ЛДПР тоже не нравится разрешение людям без российского гражданства голосовать за муниципальную власть.

Первый зампред комитета ГД по делам национальностей Михаил Старшинов («Единая Россия») сказал «НГ», что сокращением притока мигрантов надо заниматься серьезно. «Давайте посмотрим, сколько мы заработали, а сколько денег из нашей страны вывели, какие у нас геополитические успехи, а где – провалы. Посмотрим, что нам дала та политика, которая проводится до сегодняшнего дня».

По мнению Старшинова, в деле интеграции соотечественников особо похвастаться нечем. Но при этом он заметил, что вряд ли соотечественники «приедут и будут работать грузчиками на рынке в Люблино, они все-таки хотят чего-то другого».

По словам президента фонда «Миграция XXI века» Вячеслава Поставнина, ужесточения по отношению к приезжим бессмысленны и уже привели к тому, что в стране стало меньше легальных мигрантов, а вот число нелегалов сильно выросло. По его мнению, менять нужно не столько законы, сколько госструктуру, которая занимается миграцией. Он выступил за восстановление отдельной службы.

Действия властей носит бессистемный характер, а миграционные стратегии ни к какому практическому результату не приводят, заявил «НГ» замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров. Новые же поправки, уверен он, будут вноситься лишь «в угоду избирателям». По словам правозащитника, уже в начале 2018 года может появиться Миграционный кодекс, который внесет в законодательство больше ясности.

В СПЧ предлагают, например, ввести ответственность для работодателей, которые не проверили гастарбайтеров на отсутствие судимостей или, например, инфекционных заболеваний. Есть у СПЧ и инициатива о пересмотре решений о депортации тех трудовых мигрантов, которые работали в РФ легально, а высланы были за незначительные проступки. Их примерно 1 млн, им нужно заменить это наказание на штраф и пустить обратно в страну, считает Бобров, и «тогда российским работодателям не надо будет искать дешевую рабочую силу по аулам».