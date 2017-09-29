Сегодня, 29 сентября, туристы из России нашли тело пропавшей гражданки Израиля Хиллы Ливне в заповеднике Сары-Челек Джалал-Абадской области. Об этом редакции Kaktus.media сообщил директор заповедника Эсеналы Ормоналиев, пишет Открытая Азия онлайн.



По его словам, вчера, 28 сентября, во время поисков гражданки Израиля в горах, они встретились с группой туристов, которые снимали на видео красивые места Кыргызстана. Эти люди - профессиональные альпинисты.

"Мы попросили и их поискать девушку на своем маршруте. Мы предполагали, что девушка могла упасть со скалы и угодить в какой-нибудь обрыв. Россияне согласились и ушли. Вместе с ними мы отправили одного милиционера. Примерно полтора часа назад они с нами вышли на связь и сообщили, что обнаружили тело девушки. Они нашли ее с помощью беспилотного летательного аппарата. Именно это место вчера осматривали и товарищи израильтянки, с которыми она выходила в путь, но им не удалось найти ее", - сказал Ормоналиев.

По предварительным данным Министерства чрезвычайных ситуаций, тело Ливне обнаружили неподалеку от места, где ранее сломал ногу ее спутник. Более подробную информацию обещали озвучить позже, когда спасатели МЧС доберутся до места.

22-летнюю гражданку Израиля Хиллу Ливне в заповеднике Сары-Челек Джалал-Абадской области разыскивали с воскресенья. К ее поискам подключились спасатели из Израиля, был направлен вертолет Германии. Кроме того, девушку искали милиционеры, спасатели и местные жители - всего около 60 человек.