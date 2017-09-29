В Джалал-Абаде и Оше начался сезон сбора хлопка. В основном к сбору привлечены женщины, поэтому застать их дома сейчас проблематично. Женщины выходят на сбор хлопка, чтобы обеспечить себя и заработать деньги, пишет Азаттык.

Многие женщины Ноокенского района Джалал-Абадской области в это время находятся на сборе хлопка. На поле села Сарысыя звучит музыка из мобильных телефонов, некоторые даже подпевают под мелодию. Одна из них 28-летняя Дилшода:

Выходим на сбор хлопка в 8 утра. До 11 часов собираем 20-25 килограммов, потом садимся попить чаю. Затем идем работать. Обедаем в поле и далее снова принимаемся за работу…

Дилшода отметила, что женщины села Сарысыя до завершения сезона сбора работают на поле. Лицо закрывают платком, на руках обязательно должны быть перчатки. Такие меры предпринимаются не только для защиты от пыли, но и для здоровья.

Собирать хлопок дело не простое. Мало того, что целый день проводишь в согнутом положении, еще приходится тащить на себе мешок, в котором от 8 до 10 килограммов веса.

Мужчины не выдерживают такой работы, - говорит сборщица Айдинай. - Целый день нужно нагибаться, чтобы собрать хлопок, у мужчин от этого болит спина. Женщины как железо, могут выдержать все. Мужчины забирают собранный хлопок и отвозят в пункт приема. Иногда могут приготовить дома ужин. Занимаются скотиной и хозяйством.

В Ноокене сложилось мнение о том, что сбор хлопка – обязанность женщины. Нет и случаев, когда девушек критикуют за то, что они не справились со сбором хлопка.

Сбор хлопка – средство заработка для женщин. За каждый собранный килограмм платят 5-7 сомов, поздней осенью цена достигает 10 сомов. Деньги выплачивает хозяин поля. Дилшода рассказала о доходах женщин:

Я собираю за день 105-110 кг хлопка. Собираю хлопок с 19 лет. Женщина зарабатывает за сезон 8-10 тысяч сомов. Некоторые зарабатывают и больше.

Дилшода отметила, что с трудом заработанные 10 тысяч сомов для женщин - это большие деньги. Днем они собирают хлопок, вечером готовят ужин для семьи и занимаются домашними делами. До окончания сезона сбора хлопка об отдыхе никто не задумывается. На тяжелую работу никто не жалуется.

С одного гектара, как правило, выходит 1-1,5 тонны хлопка. Его собирать можно только вручную. С одним гектаром за два дня могут управиться две женщины, а сбор длится с августа до ноября в несколько этапов.

В этом году в Ошской и Джалал-Абадской областях хлопком было засеяно 20 тысяч 600 гектаров. Крестьяне продают хлопок перерабатывающим предприятиям по 45 сомов за килограмм.