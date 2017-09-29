Международный валютный фонд (МВФ) предлагает Таджикистану определиться с приоритетными направлениями, чтобы запустить новую программу поддержки республики.

Возможности запуска новой программы поддержки для Таджикистана (Расширенный кредитный механизм) рассматривались 28 сентября на встрече руководства Национального банка Таджикистана (НБТ) с миссией МВФ под руководством Падамжой Ханделвал.

В ходе встречи председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода отметил, что в целях сотрудничества с Фондом по новым программам запланировано внесение ряда поправок в законодательство банковской системы страны. Он подчеркнул, что разработанные регулятором поправки на данный момент находятся на рассмотрении правительства РТ.

По центру - председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода фото с сайта НБТ

Глава Миссии МВФ выразила готовность Фонда в расширении сотрудничества по приоритетным для Таджикистана направлениям, которое, по ее словам, играет важную роль в обеспечении финансовой стабильности и развития экономики страны.

Падамжа Ханделвал отметила, что для утверждения новой программы НБТ нужно определить конкретные приоритетные направления, которые нуждаются в поддержке. Она добавила, что после получения соответствующего документа Фонд готов рассмотреть его на самом высоком уровне.

Председатель НБТ уточнил, что основными приоритетными направлениями сотрудничества в рамках будущей программы являются обеспечение финансовой стабильности и устойчивого развития экономики страны, укрепление монетарной политики, банковской системы, предложение качественно новых услуг и восстановление доверия населения к банкам.

«Мы уверены, что сотрудничество в указанных приоритетных сферах, одобрение долгосрочных программ со стороны МВФ будет способствовать развитию банковской системы и экономики страны в целом», - заключил Нурмахмадзода.

Вопрос одобрения и запуска новой программы поддержки Таджикистана со стороны МВФ рассматривается уже в течение четырех последних лет. Республика планировала привлекать средства Фонда в размере 500 млн долларов.

Представители Фонда неоднократно выражали надежду, что в ближайшем будущем удастся достигнуть договоренности по новой трёхлетней программе, которая будет преемницей предыдущей программы.

Напомним, срок действия предыдущей трехлетней программы «Расширенный кредитный механизм», в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше 160 млн долларов, завершился еще в июле 2012 года.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus