В Согде приговорен бывший врач Центра судмедэспертизы Согдийской области за убийство, совершенное 20 лет назад: он убил мужчину, и сам провел судмедэкспертизу трупа. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Судья Согдийского областного суда Шавкат Обидиён сообщил «АП», что осужденный 48-летний Тахир Хакимов с 1995 по 1997 годы был судмедэкспертом, а в последние годы работал врачом в Центре здоровья селения Кургонча.

«Убийство было совершено 30 июня 1997 года, и лишь спустя 20 лет, 16 июня 2017 года, он был задержан по подозрению в совершении данного убийства по заявлению его родственника, который находится в местах заключения», - сообщил Обидиён.

По его словам, в ходе судебного разбирательства было установлено, что Хакимов в феврале 1997 года дал в долг своему знакомому Бахтиёру Кураматову - водителю ректора филиала Политехнического университета имени академика С. Осими города Худжанда $3,5 тыс. Тот обещал вернуть их в течение 10 дней, но не вернул, и более того, сказал, что ничего у него не брал, и стал угрожать врачу. В мае 1997 года Кураматов с двумя незнакомыми лицами избил врача, тот, получив травмы, лечился дома, и не сообщил о случившемся правоохранительным органам.

«И вот 30 июля 1997 года вечером, врач, вооружившись ножом, стал ожидать Бахтиёра Кураматова около его машины. Когда тот сел в машину, врач сел на заднее сиденье служебной автомаишины, и потребовал вернуть долг. Завязалась потасовка, и врач несколько раз ударил ножом Кураматова, от чего тот скончался на месте происшествия», - рассказал судья.

Врач, после убийства, выбросил нож в воду, и пошел на работу в Центр судмедэспертизы Согдийской области. Тело Бахтиёра Кураматова привезли ему в Центр на экспертизу, он лично выписал медицинское заключение. Убийцу не могли найти 20 лет.

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