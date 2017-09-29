В Ашхабаде 28 сентября, сразу по завершении Азиады-2017, состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте». Мероприятие прошло с участием председателя Меджлиса (парламента), членов правительства, руководителей военных и правоохранительных органов, общественных организаций, представителей спортивной сферы, СМИ.

Как передает «Туркменистан: золотой век», на страницах нового труда президента «рассказывается о проделанной в Туркменистане огромной работе и ныне предпринимаемых целенаправленных мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высших достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа славные многовековые традиции», пишет ИА "Фергана".

Новую книгу Бердымухамедова с интересом изучает и стар, и млад — фотографии очень яркие

Один из разделов посвящён достопримечательностям Туркменистана, внесённым в Книгу рекордов Гиннесса. В их числе – украшающий столичный Олимпийский стадион художественно-монументальный образ ахалтекинского скакуна и Центр водных видов спорта Олимпийского городка. Завершает книгу обращение к спортсменам национальной сборной Туркменистана. Книга издана на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована фотоматериалами.

Последнюю книгу, посвященную истории МВД Туркменистана и работе в этой структуре своего отца Мяликгулы Бердымухамедова, президент презентовал 12 августа, после чего сразу начал писать очередную книгу о лошадях, передает «Хроника Туркменистана».

Из-под пера главы Туркмении на сегодняшний день вышло в общей сложности около 40 трудов. Также был издан ряд книг, посвященных его высказываниям и речам. Только за 2016 год президент Бердымухамедов написал 7 книг, в том числе о туркменских коврах, о пользе чая, об ахалтекинских скакунах, о туркменском музыканте Шукуре бахши, а также книгу «Туркменистан», освященную 25-летию независимости. Тиражи книг президента (там, где они указаны) составляют 3-6 тысяч экземпляров.

Составление книжек – это лишь один из интересов разносторонне одаренного президента Туркмении. Ранее Бердымухамедов, стоматолог по образованию, выступал в качестве хирурга-онколога, композитора, поэта, певца, диджея, побеждал в автогонках и выигрывал в скачках.

Накануне также состоялось торжественное совещание в Меджлисе с участием депутатов и представителей спортивных организаций, посвящённое итогам прошедшей Азиады-2017, на котором сыну президента — Сердару Бердымухамедову — было присвоено звание «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» («Заслуженный тренер Туркменистана») за заслуги в «повышении международного престижа Туркменистана как спортивной державы и личный вклад в подготовку спортсменов, занявших призовые места в V Азиатских играх», сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня».