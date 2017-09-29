Мать руководителя компании Tesla Илона Маска Мэй Маск стала лицом известного косметического бренда, сообщает Mashable.

Женщине 69 лет. У нее женщины огромный опыт работы в модельной индустрии: у Мэй уже есть крупные рекламные контракты с Clinique и Revlon, а теперь она будет представлять еще и косметику американского бренда CoverGirl.

Сама Мэй надеется, что своим примером сможет помочь девушкам и женщинам во всем мире научиться принимать и любить себя такими, какие они есть.