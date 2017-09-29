Главный фигурант уголовного дела о взрыве в городе Курган-Тюбе Шарифджони Зокир приговорен Верховным судом Таджикистана к пожизненному заключению. Он признан виновным в организации взрыва, прогремевшего 12 марта 2017 года у зданий военной прокуратуры и военного суд Хатлонского гарнизона в административном центре Хатлона.

В четверг, 28 сентября, по таджикскому телевидению был показан сюжет, как велось судебное слушание по этому делу.

Отмечалось, что взрыв был организован Шарифджоном Зокиром и его братом-школьником Раджабджоном Зокиром. Кроме того, Ш. Зокир признан виновным в пропаганде идей запрещенной «Исламского государства» и убийстве гомосексуалиста и осужден на пожизненно.

Его братишка - ученик 9 класса Раджабджони Зокир получил 5 лет тюрьмы, а подельники - Равшан Файзиев, Рустам Амирходжаев и Саъди Саидов - от 13 до 15 лет лишения свободы, сообщает государственное агентство «Ховар».

Напомним, в Курган-тюбе в воскресенье, 12 марта 2017 года, поздно вечером прогремел взрыв рядом со зданием военной прокуратуры и военного суда Хатлонского гарнизона. Подорвавшийся 67-летний Хасанбой Рахмонов, житель Бохтарского района, работал сторожем в Технологическом лицее города Курган-тюбе, расположенном по улице Айни, рядом со зданиями военных структур. Мужчина скончался на месте происшествия. Его труп был обнаружен на проезжей части около здания военной прокуратуры Хатлонского гарнизона с признаками насильственной смерти. Погибший мужчина оказался случайной жертво : он просто поднял валявшийся пакет.

Ранее, 30 января этого года, этой группой в поселке Ломоносов вблизи Курган-тюбе также был совершен взрыв. Он произошел утром в автомашине «Хундай», принадлежащей сотруднику мобильной компании «Билайн», хозяин авто не пострадал.

В сюжете также сообщалось, что Шарифджон Зокир вместе с братом и несовершеннолетним двоюродным братом летом прошлого года повесили черный флаг ИГ на холме «Курган» в административном центре Хатлонской области, а видео отправили боевиками террористической группировки.

В сюжете также сообщалось, что 13 августа 2016 года Шарифджон Зокир жестоко расправился с гомосексуалистом – жителем села Элти Бохтарского района: тот погиб.

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