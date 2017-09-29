Создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Он предложил использовать как транспорт ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс, пишет Медуза.

О такой возможности он рассказал на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии, на сайте компании SpaceX прошла прямая трансляция выступления.

«Если можно построить космический корабль и отправиться на нем на Марс, почему бы не использовать этот же корабль для перелета из одного места на Земле в другое?», - предложил он.

В показанной Маском презентации утверждается, что такой корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. Время полета между любыми двумя точками на Земле составит не более часа.

Стоимость билета, по словам Маска, не будет превышать тариф экономического класса обычного самолета.

По расчетам Маска, при максимальной скорости в 27 тыс. км/ч путь из Гонконга в Сингапур займет всего 22 минуты, из Лос-Анджелеса в Торонто — 24 минуты, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк — 25 минут, из Нью-Йорка в Париж — полчаса. Даже самые длительные полеты отнимут не более часа, уверен Маск.

Маск объявил, что SpaceX намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Марс к 2022 году. Первых колонизаторов компания хочет доставить на планету к 2024 году. Они начнут создавать на Марсе базу для долгосрочного пребывания.

BFR будет также приспособлена для доставки кораблей на Международную космическую станцию и на Луну.

О планах доставить людей на Марс создатель SpaceX Илон Маск объявил в сентябре 2016 года. Он заявлял, что первые колонизаторы Марса вряд ли смогут вернуться на Землю.

В феврале 2017 года SpaceX анонсировала полеты на Луну, которые должны начаться в 2018 году.