Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил победителей и призеров V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также их тренеров, автомобилями, денежными премиями и почетными званиями, сообщает русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан".

Напомним, победу в общекомандном зачете одержали хозяева Азиады — спортсмены из Туркмении.

В общей сложности глава государства наградил спортсменов, завоевавших золотые медали, и их тренеров, 94 автомобилями Toyota Camry GL Executive. Пятьдесят четыре спортсмена, удостоенные серебряных медалей, были награждены денежными премиями в размере 5 тысяч долларов, а 77 атлетов, завоевавшие бронзовые награды, получили по 3 тысячи долларов, пишет издание.

Сборная Таджикистана на Азиаде авоевала 51 медаль, в том числе 3 «золота», 14 «серебра» и 34 «бронзы». В общекомандном зачете команда заняла 17-е место, а по общему количеству медалей Таджикистан стал восьмым.