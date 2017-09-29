Капитан столичного «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоев был признан лучшим игроком первого интерзонального финального матча Кубка АФК-2017 против индийского «Бенгалуру».

встреча, прошедшая 27 сентября на Центральном стадионе Гиссара, завершилась со счетом 1:0. После матча Фатхуллоев прокомментировал прошедшую игру сайту Федерации футбола Таджикистана.

"Хороший получился матч. Считаю, что мы победили закономерно. Старались хорошо сыграть и использовать слабые стороны соперника. Несмотря на проблемы с составом, смогли добыть очень сложную победу. Спасибо всем нашим болельщикам, которые в нас верят и поддерживают в каждом международном матче. Поддержка трибун – дополнительный стимул для игроков. Приложим максимум усилий, чтобы обыграть «Бенгалуру» и в ответной встрече. Наша цель в этом году – выиграть Кубок АФК", - заявил капитан «Истиклола».

Главный тренер чемпиона Таджикистана душанбинского «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев ФФТ

Главный тренер чемпиона Таджикистана душанбинского «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев остался доволен игрой своей команды в первом интерзональном финальном матче Кубка АФК-2017 против индийского «Бенгалуру», который завершился победой его команды со счетом 1:0.

"Кубок АФК мы должны все-таки взять, поэтому нам некуда деваться, кроме как побеждать. Хотя с каждым матчем очень сложно и тяжело", - отметил Мухаммадиев.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча: