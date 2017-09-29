Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома в Москве утром 29 сентября. Причины задержания не называются. Навальный в своем инстаграм утверждает, что его везут в ОВД «Даниловский».

29 сентября Навальный должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде, пишет Медуза.

Навальный заявил, что был задержан в подъезде перед тем, как отправиться на вокзал, откуда он собирался выехать в Нижний Новгород. Там у политика запланирован митинг.

"Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из неё полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", – написал Навальный в соцсети.

«Да, действительного, его задержали. Задержали, [когда] выходил из дома. Везут его В ОВД Даниловский», — пояснил РБК адвокат Навального Вадим Кобзев.



Однако в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не знают о задержании Алексея Навального.