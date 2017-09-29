Таджикистан определяется с окончательным списком промышленных предприятий, которые будут представлять свою продукцию на выставке в Ташкенте. Демонстрация таджикской промышленной продукции в столице Узбекистана пройдет 11-14 октября этого года.

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«На данный момент идет процесс отбора компаний, которые будут участвовать в выставке промышленных товаров Таджикистана в Ташкенте», - сообщил «АП» руководитель отдела по выставочно-ярамрочной работе Торгово-промышленной палаты РТ Дилшод Мирсаидов.

Он отметил, что в предварительный список вошли более 130 предприятий со всех регионов республики.

«На данный момент не можем сказать конкретную численность компаний, которые будут участвовать на выставке. Только с Согдийской области в списке 65 компаний. В настоящее время проводится отбор компаний. Может быть, какие-то компании будут в последующем включены в список, какие-то исключены из него», - сказал он.

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Представитель ТПП РТ добавил, что окончательный список будет утвержден позже.

Ранее министр промышленности и новых технологий Шавкат Бобозода сообщил «АП», что в столице соседней республики свою продукцию будут представлять более 64 таджикских предприятий.

Министр отметил, что на выставке в основном будет представлена машиностроительная продукция, продукция горнорудной отрасли, продукция легкой промышлености, и, конечно же, алюминиевая продукция. Он подчеркнул, что предпочтение будет отдаваться пищевой промышленности.

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«У нас есть опыт проведения выставок. Думаю, что мероприятие пройдет на необходимом уровне», - заключил Шавкат Бобозода.

Отметим, что первая выставка промышленных товаров Таджикистана в Ташкенте пройдет 11-14 октября. Выставка пройдет на территории выставочного центра «Узэкспоцентр».

Договоренность о проведение промышленных выставок двух стран в Душанбе и Ташкенте было достигнуто в начале этого года.

Выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе прошла 17-20 апреля этого года. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.

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