Таджикистан определяется с окончательным списком промышленных предприятий, которые будут представлять свою продукцию на выставке в Ташкенте. Демонстрация таджикской промышленной продукции в столице Узбекистана пройдет 11-14 октября этого года.

«На данный момент идет процесс отбора компаний, которые будут участвовать в выставке промышленных товаров Таджикистана в Ташкенте», - сообщил «АП» руководитель отдела по выставочно-ярамрочной работе Торгово-промышленной палаты РТ Дилшод Мирсаидов.

Он отметил, что в предварительный список вошли более 130 предприятий со всех регионов республики.

«На данный момент не можем сказать конкретную численность компаний, которые будут участвовать на выставке. Только с Согдийской области в списке 65 компаний. В настоящее время проводится отбор компаний. Может быть, какие-то компании будут в последующем включены в список, какие-то исключены из него», - сказал он.

Представитель ТПП РТ добавил, что окончательный список будет утвержден позже.

Ранее министр промышленности и новых технологий Шавкат Бобозода сообщил «АП», что в столице соседней республики свою продукцию будут представлять более 64 таджикских предприятий.

Министр отметил, что на выставке в основном будет представлена машиностроительная продукция, продукция горнорудной отрасли, продукция легкой промышлености, и, конечно же, алюминиевая продукция. Он подчеркнул, что предпочтение будет отдаваться пищевой промышленности.

«У нас есть опыт проведения выставок. Думаю, что мероприятие пройдет на необходимом уровне», - заключил Шавкат Бобозода.

Отметим, что первая выставка промышленных товаров Таджикистана в Ташкенте пройдет 11-14 октября. Выставка пройдет на территории выставочного центра «Узэкспоцентр».

Договоренность о проведение промышленных выставок двух стран в Душанбе и Ташкенте было достигнуто в начале этого года.

Выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе прошла 17-20 апреля этого года. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.

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