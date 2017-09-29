В 9 Валя влюбилась в 16-летнего гостя из Таджикистана Хабиба, он пек лаваши в соседнем магазине. В 11 — попала на первые полосы газет как самая юная московская мама.

Наверно многие помнят историю, когда 11-летняя российская школьница забеременела от 17-летнего мигранта из Таджикистана Хабиба Патахонова. Юноша снимал комнату в квартире, где Валя жила вместе с бабушкой. У них завязался «роман»: девочка забеременела. Сейчас в паре не все так сладко, как было ранее.

Когда беременность третьеклассницы раскрылась, на парня завели уголовное дело, однако за решетку юноша не отправился. «Ромео и Джульетта из Капотни» – так пару окрестили журналисты – смогли убедить общественность и правоохранителей позволить им создать семью, воспитывать ребенка и пожениться (когда Валя подрастет, разумеется). Родившуюся девочку назвали Аминой. На протяжении нескольких лет ребенка растила бабушка Вали, а молодой отец ей в этом помогал.

В 2010 году Хабиб и Валентина, которой к тому моменту уже исполнилось 17, поженились. Свадьбу сыграли с размахом – в шикарном ресторане в центре Москвы. По словам юноши, организовать пышное торжество ему помогли «друзья из ФСБ», писало издание REP.

А спустя еще три года у пары родился второй ребенок – Амир. К тому времени молодая семья уже обосновалась в старой бабушкиной квартире в Капотне. Валентина устроилась на работу в магазин продавщицей, а Хабиб – кладовщиком.

В одном из своих последних интервью Валя и Хабиб уверяли журналистов, что жизнь их течет как по маслу.

Напомнила о себе необычная семья в начале прошедшего лета – в июне, когда Хабиб обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены. В итоге выяснилось, что девушка не пропала, а попросту сбежала из дома. Журналисты нашли Валю у ее подруги. В ходе интервью беглянка призналась: ее восточная сказка закончилась, а сбежала она из дома из-за систематических побоев.

«Я ушла к подругам, жить дома не могу, так как муж меня постоянно бьет. Он две недели держал меня дома и никуда не выпускал, чтобы я не смогла снять побои. Но мы пока вместе, разводиться не собираемся», – рассказала девушка журналистам LifeNews.

По словам Вали, брак с Хабибом начал рушиться из-за его ревности. Выход из сложившейся ситуации самая молодая мама России (сейчас девушке всего 21 год) пока не нашла.

Что творится в жизни Вали Исаевой — самой молодой в России мамы в настоящее время попыталась разобраться программа «Пусть говорят».