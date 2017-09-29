Министерство транспорта Таджикистана продемонстрировало проекты по строительству противолавиновых галерей на особо опасных участках горных автодорог.

Демонстрация проектов состоялась 27 сентября в ходе заседания Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий. Мероприятие прошло под председательством главы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ Рустама Назарзода.

В мероприятии приняли участие члены Национальной платформы - руководители 16 министерств и ведомств страны, а также главы и представители 14-ти международных организаций, аккредитованных в Таджикистане и являющиеся наблюдателями этой Платформы.

«В конце заседания состоялся обмен мнениями между членами и участниками заседания Национальной платформы и вопросы эффективного использования средств выделяемых Республикой Таджикистан по сокращению риска стихийных бедствий», - сообщает пресс-служба КЧС и ГО при правительстве РТ.

Отметим, что в результате обильных снегопадов и схода многочисленных лавин в конце января этого года на автодороге Душанбе-Худжанд погибли 13 человек. После этого было принято решение о строительстве новых галерей на этой дороге.

Государственная комиссия в составе представителей министерств и ведомств, а также компании IRS, занимающейся управлением инфраструктуры дороги Душанбе-Чанак, первоначально пришла к выводу о строительстве галерей, общей протяженностью 5,5 км.

В первую очередь предлагается строить галереи на участках дороги от 64 до 69 километра, которые считаются наиболее опасными.

В целом предлагается обезопасить дорогу при помощи более 40 новых галерей от местечка Майхура до южного портала тоннеля «Истиклол».

На данный момент автодорога Душанбе - Худжанд защищена тремя тоннелями и 24 галереями, а также многочисленными подпорными стенами. Все эти сооружения были построены во время реабилитации трассы, последняя стадия которой завершилась в 2013 году – после сдачи в эксплуатацию тоннеля Шахристан.

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