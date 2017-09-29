Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре, передает РИА Новости.

Встреча началась в резиденции Эрдогана в 19:10 мск. Как отмечается, турецкий президент встретил российского лидера у двери подъехавшего автомобиля, после чего они направились к главному входу по ковровой дорожке, вдоль которой был выставлен почетный караул солдат. Путин и Эрдоган обменялись рукопожатием и проследовали внутрь резиденции, где начались переговоры, пишет Лента.ру.

Президенты собирались обсудить ситуацию в Сирии, результаты референдума о независимости в Иракском Курдистане, реализацию проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» и ряд других пунктов двусторонней повестки дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что визит российского лидера в Анкару «имеет абсолютно прагматические цели».

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) во время встречи у дворца президента Турецкой Республики в Анкаре Reuters

Газета.ру пишет, что Эрдоган заявил по итогам встречи с российским коллегой, что Владимир Путин примет участие в заседании Совета экономического сотрудничества между Россией и Турцией в 2018 году. Этот орган занимается обсуждением вопросов стратегического взаимодействия между странами. В нем принимают участие представители кабинетов министров и президенты стран.

Обычно заседание совета проходит в мае. С учетом того, что выборы президента России должны состоятся не позднее марта, это может означать,что Эрдоган не сомневается, что Путин, в случае своего выдвижения, будет избран президентом в марте 2018 года.

Данный визит Путина в Анкару уже второй после инцидента с российским самолетом Су-24, сбитого турецкими ПВО в воздушном пространстве Сирии в 2015 году. После периода серьезного охлаждения отношений стороны смогли уладить отношения. Это произошло после извинений, которые принес президент Турции Эрдоган. Сейчас обе стороны активно взаимодействуют в Сирии и вместе с Ираном формируют «региональную тройку» на межсирийских переговорах.