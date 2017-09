Deputy Prime Minister, Azim Ibrohim, yesterday visited the site for construction of the Roghun hydroelectric power plant (HPP). The main purpose of the visit was for him to inspect the pace of the construction of the plant.

