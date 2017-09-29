Политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о недвижимости российского телеведущего Владимира Соловьева, которого продюссирует известный российский продюссер, уроженец Таджикистана Табриз Шахиди.

По словам Навального, обо всех объектах недвижимости, которые принадлежат Соловьеву, было известно и ранее, но некоторые документы публикуются впервые. Общую стоимость имущества, которой владеет телеведущий, основатель ФБК оценил в 1 млрд рублей, пишет "Дождь".

В 2010 году «Новая газета» рассказала о квартире, площадью 160 метров в элитном доме на Долгоруковской улице в Москве, которую Соловьеву за 2,5 млн рублей продала московская мэрия в 2004 году. ФБК оценил ее в 13 млн рублей. В 2007 году, как пишет фонд со ссылкой на выписки из Росреестра, Соловьев купил еще две квартиры в этом же доме, увеличив площадь имущества до 450 квадратных метров. ФБКоценил недвижимость ведущего на Долгоруковской в 250 млн рублей.

Дом Соловьева в Переделкино. Фото: ФБК

Согласно выпискам из Росреестра, которые приводит ФБК, Соловьеву также принадлежит четырехэтажный дом в Подмосковье под Переделкино площадью 1046 квадратных метров. Дом с участком 60 соток ФБК оценил в 400 млн рублей.

Фонд Навального также показал виллу Соловьева в Италии на озере Комо. До 2015 года вилла была оформлена на американскую фирму Honour International , которую, как пишет ФБК, контролирует Соловьев. Теперь вилла оформлена на ведущего, свидетельствует выписка из итальянского реестра недвижимости. Кроме того, фонд обнаружил у Соловьева удостоверение резидента Италии.

Вилла Соловьева в Италии. Фото: ФБК

Статус резидента дает иностранцу те же права, что и у итальянских граждан (за исключением права участия в выборах). Резидентство позволяет вести бизнес, получать бесплатное образование, пользоваться налоговыми льготами, социальным обеспечением и бесплатной медициной, а также свободно перемещаться по Италии, странам ЕС и странам, имеющим с Италией двусторонние соглашения, объясняет оказывающая иммиграционные услуги компания Liveitaly.