Очередное заседание правительства Таджикистан состоялось в четверг, 28 сентября, под председательством президента страны, председателя правительства РТ Эмомали Рахмона.

На заседании были обсуждены и представлены на рассмотрение нижней палаты парламента проекты ряда законов, в частности проекты Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «Об образовании», Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О научной деятельности и государственной научно-технической политике», Закона РТ «О внесении изменений и дополнения в Закон РТ «О праздничных днях».

В нижнюю палату также были представлены шесть заключений правительства, в частности к проектам Конституционного закона РТ «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РТ «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства РТ», Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О символах Президента РТ», заключение правительства к проекту Закона РТ «О безопасности дорожного движения» и заключение правительства к проекту Закона РТ «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О свободе совести и религиозных объединениях».

В завершении заседания Эмомали Рахмон дал конкретные поручения членам правительства, руководителям министерств, комитетов и других государственных ведомств по обязательному решению рассмотренных на заседании вопросов.

Также президент дал поручения относительно подготовки всех секторов народного хозяйства и каждого гражданина Таджикистана к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

В частности, было поручено резервировать горючие материалы, продовольствие, овощи во всех городах и районах, даны поручения и развитию энергетического сектора, последовательного обеспечения населения и других потребителей теплом и электроэнергией, ускорению сбору урожая без потерь, увеличению посевных площадей под овощи и зерновые, производству импортозамещающих товаров и продукции и их экспорта.

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