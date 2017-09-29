Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим заявил, что никто не имеет права на ошибку при строительстве Рогунской ГЭС, так как данный объект должен служить таджикскому народу веками. Поездка вице-премьера на Рогунский объект состоялась 28 сентября.

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Как сообщили «АП» в правительстве РТ, он ознакомился с процессом работ в машинном зале, трансформаторном помещении, а также проинспектировал ход работ по возведению плотины.

Азим Иброхои положительно оценил процесс и качество строительства, отметив, что запланированные работы должны быть завершены в указанные сроки на высоком качественном уровне.

Вице-премьер поручил ответственным лицам уделить первостепенное внимание качеству работ по укреплению плотины объекта.

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Представители заказчика и подрядчика «Рогунской ГЭС» заверили, что все работы, связанные с укреплением плотины, находятся под наблюдением специалистов, экспертизы соответствия проводятся на постоянной основе.

«Никто не имеет право на ошибку в строительстве Рогунской ГЭС, так как данный объект должен служить столетиями нынешнему и следующим поколениям страны», - заявил Азим Иброхим.

Почти год назад, 29 октября 2016 года, при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось перекрытье русла реки Вахш для возведения самой высокой в мире каменно-насыпной плотины – плотины строящейся Рогунской ГЭС.

Начало строительства плотины Рогунской ГЭС в течение многих лет откладывалось в связи с противоречиями с властями Узбекистана. В Узбекистане говорят о вероятном прорыве плотины в случае землетрясения. Однако в Таджикистане считают опасения Ташкента беспочвенными, заявляя, что в стране работают другие ГЭС с таким типом плотины, которые доказали свою устойчивость на протяжении нескольких десятков лет.

Строительством плотины Рогунской ГЭС занимается итальянская компания Salini Impregilo S.p.A.

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Летом прошлого года компания была признана победителем международного тендера по проектированию и строительству плотины, общая стоимость которой оценивается в $1 миллиард 950 миллионов.

В целом, строительства Рогунской ГЭС планируется завершить в течение 13 лет. Salini Impregilo для выполнения этой задачи получит $3,9 млрд. 

В компании отмечали, что высота предполагаемой каменно-набросной плотины с глиняным ядром составит 335 метров, с такими параметрами она станет самой высокой в мире. Salini Impregilo планирует достроить ее до нужной отметки (свыше 100 метров) в течение двух лет, и уже к концу 2018 года запустить первый агрегат Рогунской ГЭС. Таким образом, за счет продажи вырабатываемой этими двумя агрегатами электроэнергии, будет продолжено дальнейшее строительство Рогунской ГЭС. 