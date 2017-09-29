Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим заявил, что никто не имеет права на ошибку при строительстве Рогунской ГЭС, так как данный объект должен служить таджикскому народу веками. Поездка вице-премьера на Рогунский объект состоялась 28 сентября.

Как сообщили «АП» в правительстве РТ, он ознакомился с процессом работ в машинном зале, трансформаторном помещении, а также проинспектировал ход работ по возведению плотины.

Азим Иброхои положительно оценил процесс и качество строительства, отметив, что запланированные работы должны быть завершены в указанные сроки на высоком качественном уровне.

Вице-премьер поручил ответственным лицам уделить первостепенное внимание качеству работ по укреплению плотины объекта.

Представители заказчика и подрядчика «Рогунской ГЭС» заверили, что все работы, связанные с укреплением плотины, находятся под наблюдением специалистов, экспертизы соответствия проводятся на постоянной основе.

«Никто не имеет право на ошибку в строительстве Рогунской ГЭС, так как данный объект должен служить столетиями нынешнему и следующим поколениям страны», - заявил Азим Иброхим.

Почти год назад, 29 октября 2016 года, при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоялось перекрытье русла реки Вахш для возведения самой высокой в мире каменно-насыпной плотины – плотины строящейся Рогунской ГЭС.

Начало строительства плотины Рогунской ГЭС в течение многих лет откладывалось в связи с противоречиями с властями Узбекистана. В Узбекистане говорят о вероятном прорыве плотины в случае землетрясения. Однако в Таджикистане считают опасения Ташкента беспочвенными, заявляя, что в стране работают другие ГЭС с таким типом плотины, которые доказали свою устойчивость на протяжении нескольких десятков лет.

Строительством плотины Рогунской ГЭС занимается итальянская компания Salini Impregilo S.p.A.

Летом прошлого года компания была признана победителем международного тендера по проектированию и строительству плотины, общая стоимость которой оценивается в $1 миллиард 950 миллионов.

В целом, строительства Рогунской ГЭС планируется завершить в течение 13 лет. Salini Impregilo для выполнения этой задачи получит $3,9 млрд.

В компании отмечали, что высота предполагаемой каменно-набросной плотины с глиняным ядром составит 335 метров, с такими параметрами она станет самой высокой в мире. Salini Impregilo планирует достроить ее до нужной отметки (свыше 100 метров) в течение двух лет, и уже к концу 2018 года запустить первый агрегат Рогунской ГЭС. Таким образом, за счет продажи вырабатываемой этими двумя агрегатами электроэнергии, будет продолжено дальнейшее строительство Рогунской ГЭС.