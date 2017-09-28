Съемочная команда редакции "Ынтымак" побывала в отдаленных районах республики при поддержке Фонда "Сорос - Кыргызстан" и рассказала о состоянии школ на периферии, пишет Kaktus.media.

Напомним, 12 июля в госрезиденции "Ала-Арча" на церемонии вручения государственных наград Алмазбек Атамбаев заявил: "К концу этого года в стране не будет ни одной аварийной школы. При необходимости будут построены или новые здания школ, или проведен капитальный ремонт".

Всего в Кыргызстане 2236 школ, из них 193 в аварийном состоянии.

Арендованная школа

Три года назад в результате селевых оползней была разрушена №114 средняя школа села Кара-Гур Кара-Суйского района Ошской области. На строительство новой школы требовалось 36 млн сомов. Выделили их только в этом году. Школа еще не достроена, хотя по плану новый учебный год ученики должны были встретить в новой школе. Обещают завершить постройки до конца этого года. Местные жители в этом сомневаются - многое еще не сделано.

Айыл окмоту арендовал для школьников два дома. Пока дети учатся там. Но, по словам учителей, условия здесь не намного отличаются от разрушенной школы. Всего учатся 140 школьников.

"В классе нет ничего, кроме доски и парт. Учителям некуда класть даже наглядные пособия и журналы. Уже два года так работаем. Конечно, хотелось бы лучших условий", – сказал учитель средней школы Кара-Гур Сыдык Сариев.

Обучение в юртах

На протяжении трех лет 300 школьников села Кожо-Келен Кара-Суйского района Ошской области учатся в опасных для жизни условиях из-за недостаточного финансирования строительства школы.

Министерство образования обещало построить в 2016 году новую школу. Однако уже конец 2017-го, но дети продолжают учиться в школе, которая наполовину разрушена. От новой школы пока виден только фундамент.

Строительство школы начали в 2015 году и разрушили большую часть старой школы, остались комнаты, рассчитанные на 9 классов. Там в данное время и учатся школьники в две смены. Был период, когда местные жители вынуждены были обучать своих детей в юртах и частных домах.

Всего на строительство новой школы на 250 мест требуется 52 миллиона сомов, выделено на сегодняшний день только 14 миллионов сомов.

"К сожалению, власть не интересуется нами. Хоть бы один депутат поспособствовал завершению строительства нашей школы. Мы отправляем детей учиться в опасных условиях, потому что у нас нет другого выхода. Мы каждый день беспокоимся за своих детей", - сказал Жунусбек Матикеев, житель села Кожо-Келен.

Школа из контейнеров

Школа села Миялы Кара-Суйского района Ошской области находится на территории подверженной селевым оползням, по этой причине детям пришлось оставить свою школу.

130 учеников вынуждены ходить в школу в соседнем селе, проходя пешком 4 километра пути. 21 ученик начальных классов учится в контейнере. Есть родители, которые отправили детей в интернаты.

"Мы постарались создать все необходимые условия для учеников. Но с наступлением холодов будет невозможно учиться в контейнере. Мы волнуемся за будущее своих учеников, потому что не знаем, сколько будет продолжаться такая ситуация", – отметила учительница начальной школы Жазгүл Ысманова.

Строили на три года, работает 40 лет

В Ошской области в селе Алмалык дети учатся в опасных условиях. Дело в том, что это была временная школа. Ее построили из дерева сроком на три года.

Но служит она уже 40 лет. Экотехинспекция признала школу непригодной из-за несоответствия требованиям безопасности и предупредила руководство школы. У местных жителей нет альтернативы, поэтому дети продолжают ходить в старую опасную школу.

"В Джалал-Абадской области во время грозы сгорела такая же школа финского типа. У нас тоже самое может случиться. Тем более если учитывать, что наша школа старая и была построена как временная", – говорит инспектор Государственной экотехинспекции в Оше Гламидин Базарбаев.

По проекту руководства школы на строительство современной школы на 250 мест требуется 65 млн сомов.