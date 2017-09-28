О том, насколько современное производство бумаги негативно влияет на окружающую среду мы рассказывали в статье про туалетную бумагу. Теперь проект Ливень решил узнать, а есть ли альтернатива? Они исследовали древний способ производства самаркандской бумаги и нашли для себя ответ на вопрос: «Почему у экологичной бумаги нет будущего?».

Благодаря лондонским издателям – братьям Фурдринье – бумага в ее современном виде появилась в 19 веке. Предприимчивые англичане сумели наладить промышленное производство товара, купив патент на бумагоделательную машину Робера. К тому времени спрос на бумагу был таким большим, что его уже не могло удовлетворить ручное производство. Технологию производства бумаги из растительных волокон в Европу, как известно, ввезли арабы.

Те в свою очередь позаимствовали секрет у китайцев, которые с момента ее изобретения столетиями хранили состав в секрете. К тому, что тайна изготовления бумаги открылась арабам причастен древний Самарканд. В 751 году возле этого города случилась битва между арабами и китайцами. Последние бой проиграли и в плен к арабам попали несколько мастеров бумажного дела. Так Восток узнал тайну изготовления растительной бумаги.

Самаркандская бумага

Первым городом, где арабы осваивали производство бумаги, собственно и стал Самарканд. За короткое время самаркандский аналог очень быстро смог вытеснить с рынков Аббасидского халифата китайскую оригинальную бумагу. Позднее самаркандская бумага стала экспортироваться и в Европу. В Самарканде существовало почти 400 фабрик по производству бумаги, все они располагались вдоль реки Сиёб. За последние 200 с лишним лет технология самаркандской бумаги была утеряна.

В производстве бумаги не используют современные химические материалы

В конце 90-х годов предприниматель Зариф Мухторов смог восстановить технологию самаркандской бумаги. На это ему потребовалось 5 лет. При поддержке ЮНЕСКО, он построил классическую бумажную фабрику, где воссоздал древний процесс до мельчайших деталей. Фабрику теперь посещают многочисленные туристы для того, чтобы увидеть древний процесс производства бумаги.

Технология производства

Девушки обрабатывают кору тутовника

Самаркандская бумага сейчас производится исключительно из коры тутового дерева. Мастера в начале весны срубают ветки тутовника с еще нераспустившимися почками и смачивают их в воде в течение 7-10 дней. Потом сдирают кору и отделяют верхний слой от нижнего. Нижний слой опять смачивают в воде и кипятят 6 часов. В итоге кора разлагается на тонкие волокна, этот материал молотят еще 7-8 часов.

Полученный в результате материал растворяют в специальном корыте с водой, откуда полученную массу сцеживают с помощью специального мелко-сетчатого инструмента. Тонкий слой мелковолокнистого материала становится полноценной бумагой. Ее помещают под пресс и сушат. В финальной стадии, для придания гладкости, бумагу шлифуют на мраморной доске.

Туристы часто посещают фабрику

Большой спрос, но дорого…

По словам Зарифа Мухторова, директора мини-фабрики, спрос на самаркандскую бумагу растет. Из нее изготавливают свыше 50 различных сувенирных изделий. Стоимость самаркандской бумаги формата А4 стоит от 80 центов до полутора долларов США. Такая дороговизна материала, конечно же, объясняется временем, которое требуется на производство бумаги. В среднем на изготовление одного листа А4 уходит до 15 минут.

Женские сумочки из прочной и долговечной бумаги

- Экспериментируя в течение пяти лет, мы смогли восстановить самаркандскую бумагу, - говорит Зариф Мухторов, директор фабрики. - Эта бумага сохраняется почти 2000 лет, потому что она состоит из шелкового волокна. Мыши и черви не могут ее съесть, потому что их желудок не переваривает шелк.

Есть древние книги, которым требуется реставрация. Для этого нужна самаркандская бумага, поэтому наш проект поддержал ЮНЕСКО, чтобы развивать это народное искусство.