Готова ли общественность Кыргызстана встречать иностранных сватов? Видео, на котором женщина с супругом другой национальности подверглась нападению, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Ранее имам мечети в Оше призывал девушек-студенток не выходить замуж за иностранных граждан.

В Бишкеке средь бела дня женщину ударил незнакомый мужчина из-за того, что она шла с афганцем. Одни считают, что это вмешательство в личную жизнь, другие поддерживают мужчину, ударившего женщину, пишет сегодня Радио Азаттык.

Данный инцидент возобновил в обществе дискуссии вокруг прав и свобод женщин в Кыргызстане. Некоторые считают причиной этого воспитание в семье, другие – консерватизм в мышлении людей, старые взгляды. Есть и случаи, когда порицают девушек, которые вышли замуж за иностранцев.

Гражданские активисты высказали свое мнение и обвинили соответствующие органы, которые не отреагировали на инцидент. Журналист и представитель объединения «Против дискриминации» Гулзада Шаршеналиева подвергла критике последние тенденции вмешательства в личную жизнь:

​- Стало привычкой вмешиваться в личную жизнь людей. Ни в каком законе не написано о том, что девушки должны выходить замуж только за мужчину своей национальности. Мы не должны молчать, а требовать привлечения к ответственности этого человека. Потому что у нас таких случаев много, но мало понесших наказание.

Ранее регистрировалось несколько случаев, когда кыргызстанских девушек в России избивали за отношения с парнями другой национальности. В 2012 году в России появилась группа, которая называла себя «патриотами». Они снимали на видео девушек, друживших с парнями другой национальности, избивали и «допрашивали» их. До этого дня никто не привлечен к ответственности. В начале года были задержаны трое кыргызстанцев, оскорблявших девушек и распространивших видео об этом в Интернете. После официальных извинений их отпустили.

Специалисты отмечают, что со временем события забываются, но могут в будущем повториться. А это в свою очередь вызывает вопросы по поводу прав на свободу выбора и в целом свободу женщин.

До этого обсуждался факт призыва имама мечети города Оша Мирлана Токтомушева к девушкам о том, чтобы они не выходили замуж за иностранных граждан. Он сказал, что замужество с иностранцами противоречит религии, а женщины могут подвергнуться насилию в другом месте. Когда мы связались с Токтомушевым, он сказал, что из-за его слов было столько скандалов и теперь он об этом не хочет говорить.

По данным Нацстаткома, в последние годы выросло число девушек, которые вышли замуж за иностранных граждан. Чаще всего кыргызстанки выходят замуж за граждан России, далее идут Южная Корея, Узбекистан, Турция. Также девушки выходят замуж за граждан Казахстана, США, Таджикистана, Германии и Китая.

Наша героиня - Айтолкун Орозбаева - вышла замуж за гражданина Германии, у них двое детей. Айтолкун отметила, что они живут дружно и счастливо, а счастливая семейная жизнь не зависит от национальности или религии:

- С супругом мы познакомились во время праздников в Германии, где я училась. Прошло семь лет, как мы поженились. У нас двое детей. Все хорошо. Споры бывают в любой семье. Но это не сравнится с тем, как ругаются в кыргызских семьях. Жизнь дается один раз. И мне хочется прожить ее хорошо. Я не хочу выходить замуж, слушаться и получать тумаки, содержать его и жить с ним, несмотря на то, что он плохой. Таких у нас много.

Айтолкун Орозбаева отмечает, что счастье не зависит от религиозного предпочтения супругов:

- Я – мусульманка. Мой супруг, несмотря на то, что он не мусульманин не пьет водку, не курит и не гуляет. Не ходит по различным друзьям. Религия для меня не играет большой роли. Самое главное, мой муж меня уважает и принимает решения, посоветовавшись со мной. В любой религии изначальные каноны звучат как не укради, не сквернословь, не делай зла... Христиане живут по таким же принципам.

Моя подруга говорила, что кроме кыргыза ни за кого не выйдет замуж, в результате она вышла замуж за кыргыза. Он ее сильно бил. Три года она еле прожила с ним. Сколько она пережила, как он ее бил! Повредил ей лицо, сломал челюсть, ребра. Если будут так бить, кто захочет выходить замуж и жить? Я сейчас совсем не жалею о том, что вышла за немца.

Вместе с тем не все готовы выходить замуж и строить семью с иностранцем. Одна из таких - Кыздаркан:

- У меня три дочери. Двое из них студентки. Уже сейчас я говорю, чтобы они выходили замуж за кыргызов. Но кто его знает… Если скажет «полюбила», что я буду делать, боюсь даже думать об этом.

Эстрадная певица Айпери Калыкова была подвергнута критике за то, что пела с кубинским певцом и сняла клип. Отдельные читатели говорили в адрес певицы: «Неужели не нашлось кыргызских парней?».

«Нас связывает лишь творчество. Каждый судит по-своему. Я хотела только сделать что-то новое и выйти на другие страны. Нужно ведь расти, я записываю дуэты и с кыргызами», - сказала она.

Кто подумает о генофонде?

Ранее поднималась инициатива о запрете девушкам Кыргызстана выходить замуж за иностранцев на законодательном уровне. Такие меры предлагал экс-депутат Турсунбай Бакир уулу. Инициаторы говорили о том, что совместная жизнь не складывается у 90% девушек, которые вышли замуж за иностранцев. Кроме того, они потом остаются на улице и подвергаются насилию.

Известный социолог Топчугул Шайдуллаева считает, что за границу уезжают умные, образованные девушки, которые составляют основу генофонда:

- Ударивший девушку парень нарушил правила, совершил преступление. С правовой точки зрения он должен понести административное наказание. Но в обществе есть группа, которая приветствует и поддерживает этого парня. Если посмотреть статистику, то выросло число девушек, выходящих замуж за иностранцев. Это явление как бы задевает достоинство наших парней. Нужно признавать, что замуж за иностранцев выходят лучшие - умные, красивые и способные девушки. Если мы не хотим этого, наши парни должны быть хорошими. Они должны заинтересовывать человечностью, образованностью, если надо - то и богатством. Девушки сами знают, за кого и когда выходить замуж. Они имеют свободу выбора.

Известный литератор, доктор педагогических наук Абдыкерим Муратов говорит, что не нужно делать трагедии из того, что кыргызстанки выходят замуж за иностранцев. По его мнению, в эпоху глобализации нельзя считать проблемой другую национальность друга или парня девушек:

- Мы не единственное государство или национальность в мире. Во времена, когда мир открывается нам, а мы – миру, взгляды людей, которые считают, что девушки не должны выходить за иностранцев отодвигают страну назад. Во-первых, нужно понимать, куда движется мир и люди. Во-вторых, мы не можем ограничить права девушек.

Но иногда мы получаем сообщения о том, что девушки встали на неправильный путь за границей, некоторые подвергаются унижениям в Южной Корее. Это другой вопрос. Сейчас некоторые говорят о том, что лучше выйти замуж за иностранца, чем за кыргыза. Это тоже большая проблема. Почему они так говорят и почему идут на это? Никто не ищет ответа на этот вопрос.

Вместе с тем, по статистическим данным, выросло и число мужчин, которые женились на иностранных гражданках. В основном наши мужчины женятся на россиянках, узбекистанках, вьетнамках, японках, немках, китаянках и других.