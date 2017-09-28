Сегодня в гостинице «Серена» прошло презентационно-экспертное заседание, которое проводилось Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми в сотрудничестве с Филиалом Американской ассоциации юристов «Программа верховенства права в РТ» по обсуждению пакета новых рекомендаций к законодательству РТ в сфере противодействия торговле людьми.

Пакет законодательных рекомендаций был разработан рабочей группой, состоящей из представителей парламента страны, судебных и правоохранительных органов, академических кругов, адвокатского сообщества, а также общественного сектора.

Заседание прошло в рамках Национального плана по противодействию торговле людьми на 2016-2018 годы, направленного на оптимизацию национальных правовых рамок в соответствии с международными обязательствами Республики Таджикистан при финансовой поддержке Бюро по контролю за наркотиками и охране правопорядка Государственного Департамента США.

«Правовая интерпретация понятия торговли людьми в рамках действующего законодательства нашей страны до сих пор имеет ряд спорных аспектов, требующих своего законотворческого реагирования и корректировки. Поэтому основной целью мероприятия является выдвижение рекомендаций по усовершенствованию национального законодательства в сфере торговли людьми в соответствии с международно-правовыми актами», - отметил в своем приветственном слове модератор совещания - Фарух Рауфов, заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры РТ по надзору за предварительным следствием в органах прокуратуры.

В качестве презентаторов рекомендаций выступили депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ – доктор юридических наук, профессор Джамшед Муртазокулов и кандидат юридических наук Равшан Раджабов. В основном, рекомендации касались правового регламентирования таких понятий как «торговля людьми», и «торговец людьми», «торговля несовершеннолетними», «потенциальная жертва» и так далее.

Также были заслушаны рекомендации относительно решения проблем, связанных с привлечением к ответственности жертв торговли людьми, норм, посвященных использованию рабского труда и решения проблем, связанных с наличием уголовного регулирования вербовки с целью эксплуатации. Участники дискутировали и насчет рекомендаций, касающихся незаконной миграции.

Директор Филиала Американской Ассоциации юристов, программа Верховенства права в Республике Таджикистан г-н Дэвид Рубино отметил, что при составлении законов необходимо принимать во внимание те международные обязательства, которые берет на себя страна и выразил надежду, что в будущем они смогут ссылаться на ту модель, которая будет выбрана при разработке законодательства в сфере торговли людьми.