Салафиты на демонстрации в Египте. Архивное фото.

По подозрению в членстве в запрещенном религиозном течении «Салафия» сегодня задержан имам-хатиб одной из пятикратных мечетей Согда, сообщил "АП" источник в правоохранительных органах области.

По словам источника, задержанный имам-хатиб пятикратной мечети поселка Чорук-Даррон города Гулистон (бывший Кайраккум) 42-летний Илхомиддин Абдуллоев не только сам состоял в «Салафие», но и призывал прихожан мечети присоединиться к данному течению.

«В отношении Абдуллоева возбуждено уголовное дело, он находится в предварительном заключении», - отметил источник.

Религиозное течение «Салафия» признана экстремистской группировкой и запрещена в Таджикистане Верховным судом в начале 2009 года.

Последователи Салафии будут преследоваться по ст. 307 прим.1, прим. 2 и прим. 3 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного Кодекса РТ.

Первый приговор в отношении приверженцев «Салафия» в стране был вынесен в 2010 году судом столичного района Сино. Тогда были осуждены 7 человек.