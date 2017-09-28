Верховный суд Таджикистана отказался рассказать о деле осужденных бывших сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией, ссылаясь на то, что данное дело является секретным.

Чуть ранее, сразу после последнего вынесенного приговора, источник в суде сообщил, что, возможно, подробности по делу будут оглашены после того как решение суда обретет законную силу, то есть спустя 10 дней после приговора.

Но сегодня источник в ВС сообщил, что дело так и останется закрытым.

«Мы не будем давать никаких комментариев в отношения 10 бывших борцов с коррупцией и трех проходящих по делу экс-сотрудников Таможенной службы и других госструктур. Не можем сказать, что кто, за что и по каким статьям был осужден».

19 сентября был оглашен приговор бывшему начальнику следственного управления Агентства Фирузу Холмуродзода. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также свой срок – 9 лет - получил экс-начальник следственного отдела Агентства по городу Душанбе Амиршо Султонзода и сотрудник Агентства по борьбе с коррупцией - Косим Саидзода - 7 лет.

Фирдавс Абдугаффорзода, бывший следователь Агентства, приговорен Верховным судом к 13 годам тюрьмы.

Еще ранее Верховный суд приговорил бывшего заместителя директора Агентства Давлатбека Хайрзода к 10 с половиной годам лишения свободы. О нем известно, что он признан виновным в получении взятки.

Приговор Хайрзода был оглашен 28 июля. В тот же день был осужден Фариддун Беназирзода - бывший замначальника Согдийского управления таможни, который также ранее работал в Агентстве по борьбе с коррупцией: он также получил 10,6 лет по статье «получение взятки».

По данным источника в Верховном суде на этом «дело коррупционеров» закрыто. По его итогам, СМИ получили неполную информацию о вынесенных решениях только в отношении 9 человек. Между тем, какой приговор был вынесен еще в отношении минимум 4-х подозреваемых, СМИ ничего не известно.