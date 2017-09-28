АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- Международная конференция: «Борьба с терроризмом и экстремизмом в Евразии: общие угрозы и совместный опыт» состоится в Душанбе. Мероприятие организовано Центром стратегических исследований при президенте РТ.

- В Таджикистане продолжается второй этап операции «Нелегал-2017». Он продолжиться до 6 октября.

- Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения СНГ будут обсуждены на заседании экспертной группы по доработке и согласованию проекта Протокола о внесении поправок в Соглашение о сотрудничестве в области здоровья населения, которое состоится в Минске.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 СЕНТЯБРЯ

1926 – Образованы Айнинский, Аштский и Науский (ныне Спитаменский) районы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 СЕНТЯБРЯ

1921-1994 – Родился поэт, фронтовик Хамдам Джура.

1925 – Родился флейтист, Народный артист Таджикистана Нисон Шоулов.

1951 – Родился олимпийский чемпион Юрий Лобанов

1982 – Родился борец Расул Бокиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, в долинах кратковременный дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9, местами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500 м небольшой снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Облачно, кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9, местами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.