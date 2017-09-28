Американская ракета должна составить конкуренцию российскому "Сармату".

Со времени снятия с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Пискипер» американские генералы постоянно испытывали «стратегический дискомфорт» перед лицом российской МБР «Воевода» (она же – «Сатана»). Еще бы. Ведь «Пискипер» создавался с тем, чтобы умиротворить русского «Воеводу», но в итоге тот остался жив-живехонек, а вот «Миротворец» отправился в отставку. Сегодня, когда в России полным ходом идут работы по новой МБР «Сармат», Пентагон решил не испытывать судьбу вновь и приступил к работам по новому ядерному монстру, который обеспечит безопасность США вплоть до 2075 года, пишет "Независимая газета".

Ракета LGM-118A «Пискипер» позволила Америке догнать Советский Союз, который с принятием в 1979 году на вооружение уникальной Р-36М с 10 мощными ядерными боеголовками, способными, что называется, попасть мухе в глаз, резко вырвался вперед в области стратегических вооружений. Полученная в Вашингтоне информация о возможностях новой советской ракеты была столь ошеломляющей, что никакого иного варианта для ее условного обозначения как «Сатана» не нашлось. А затем за 9 лет на боевое дежурство один за другим заступили ее модернизированные варианты, включая ракету Р-36М2 «Воевода», способную преодолевать любую ПРО.

«Миротворец» помог частично компенсировать уязвленное самолюбие Пентагона. Он был в чем-то похож на знаменитый «Кольт» модели «Писмейкер» («Миротворец»): такой же внешне изящный, но мощный и беспощадный. Однако его все же пришлось досрочно снять с боевого дежурства. Хотя расчетливые американцы и тут поступили по-хитрому. Шахты использовали под ракеты «Минитмен» III, на которые в рамках модернизации поставили еще и ядерные боеголовки от «Пискипера». Да и сами ракеты не уничтожили, создав возвратный потенциал. Кроме того, на базе МБР разработали гражданскую ракету-носитель (РН) «Минотавр» IV. Мы, правда, тоже разрешили «Воеводе» поработать на народное хозяйство – сделали РН «Днепр».

Впрочем, Пентагон надеялся взять измором – подождать, пока Россия сама отстреляет все свои «Воеводы», производить которые уже было негде, поскольку рождались эти ядерные гиганты на украинском Южмаше. Но тут грянул новый гром – Москва приступила к созданию сугубо российской тяжелой МБР «Сармат» с гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками. А вдали уже слышен стук колес нового боевого железнодорожного ракетного комплекса с красивым именем «Баргузин». Да к тому же постоянно грозит своей ядерной дубиной Пхеньян. Пришлось Пентагону выходить из анабиоза и активизировать работы по новой МБР – не так давно был дан официальный старт «Программе создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания» (GBSD – Ground-Based Strategic Deterrent).

Возможность разработки МБР нового поколения в ВВС США стали изучать еще в 2002 году. Причем начать развертывание новой ракеты – с заменой МБР «Минитмен» III – планировалось уже в 2018 году. Позже стало понятно, что планы эти слишком уж оптимистичны, поэтому ВВС решили модернизировать ракеты «Минитмен» III с целью сохранения их боеспособной группировки вплоть до 2030-35 годов, а одновременно начать изучение потенциального облика новой МБР. Наконец, в запросе на военный бюджет на 2013 финансовый год (ф.г.) появилась и программа GBSD. Данный рубеж можно считать точкой отсчета в истории создания американской МБР нового поколения. Первый транш был небольшой, всего 11,7 млн долл., но, как говорится, лиха беда начало.

В конечном итоге командование ВВС США пришло к выводу о целесообразности реализации «гибридного» плана в отношении создания МБР нового поколения:

– сохранить базовую конструкцию новой ракеты, имеющуюся на сегодня систему связи и передачи команд, а также действующие (боеготовые) шахтные пусковые установки отдельного старта (ШПУ ОС);

– заново создать двигатели всех ступеней ракеты, систему наведения, платформу разведения боеголовок и собственно боеголовки и соответствующие обеспечивающие системы и дополнительное оборудование;

– приоритетным вариантом размещения МБР нового поколения является стационарное базирование в высоко защищенных ШПУ ОС, но конструкция ракеты и возможности системы управления позволят размещать МБР и в мобильном варианте.

Поставить на боевое дежурство планируется 400 новых МБР.

Отмечу, что в 2015 году ВВС США оценивали общие расходы по рассчитанной на 30-летний период программе создания, закупки и эксплуатации МБР нового поколения в размере 62,3 млрд долл., в т. ч. на закупку 642 ракет – 48,5 млрд долл. Однако в сентябре 2016 года агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Управления по анализу и оценке программ МО США указало, что военные оценивают программу уже в 85 млрд долл. на те же 30 лет, в т. ч. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 22,6 млрд долл., а на закупки ракет – 61,5 млрд долл.

Представители ВВС, правда, отметили, что разница в 23 млрд – это результат разных подходов и критериев к оценке, поскольку США на протяжении десятилетий не имеют полноценного опыта разработки, запуска в серию и принятия на вооружение МБР.

МБР нового поколения будет построена по т.н. «открытой архитектуре», что позволит при необходимости в течение всего планируемого 60-летнего срока ее службы достаточно легко и оперативно проводить ее модернизацию и усовершенствование, а также внедрять в нее различные новейшие разработки. Они получат модернизированную платформу разведения боеголовок с комплексом средств преодоления ПРО, а также новые боеголовки и систему управления, обеспечивающую точность (КВО) не хуже 120 метров.

21 августа с.г. ВВС выдали компаниям «Боинг» и «Нортроп Грумман» контракты, согласно которым те должны до 20 августа 2020 года разработать проекты новой МБР, по результатам оценки которых заказчик примет решение о выборе главного подрядчика. ВВС планируют начать производство стартовых ступеней МБР в 2026 ф.г., приступить к приему первых «собранных и готовых к применению изделий» в 2028 ф.г., поставить на боевое дежурство первые 9 ракет – к 2029 году, а все 400 боеготовых ракет – к 2036 году.

Учитывая, что недавно Пентагон также выдал первые контракты по программе создания новой крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования, а флот активно работает над атомным подводным стратегическим ракетоносцем нового поколения, можно сделать вывод о том, что Вашингтон всерьез и надолго решил связать свою программу военного строительства с радикальной модернизацией стратегических наступательных сил. Но вот вопрос – по направлению к кому они наступать то будут?