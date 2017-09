The Eurasian Fund for Stabilization and Development (EFSD) will support organization of the preventive medical examination of the population of remote mountain areas in Tajikistan with use of mobile medical complexes, the so-called Caravans of Health.

