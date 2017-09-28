В столице Таджикистана, где до сих пор царит практически летняя погода, завтра ожидаются ливневые дожди с грозами. Столбик термометра опустится днем до 23 градусов, а ночью - до 9. Сегодня дневная температура в столице состаляет 27 градусов.

В целом в республике, по данным синоптиков, 29-30 сентября ожидается резкое изменение погоды. В пятницу в южных и центральных районах в связи с усилением ветра ожидается пыльная мгла.

В районах республиканского подчинения ожидаются дожди и грозы.

В Согдийской области тоже будут осадки, местами сильные, в долинах преимущественно в виде дождя, в горных и высокогорных районах — дожди, снег, местами грозы. Температура днем составит 10-15 градусов, а в горах и вовсе до трех градусов тепла, возможны заморозки.

В отдельных районах Хатлонской области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В Горно-Бадахшанской автономной области местами пройдут кратковременные дожди.