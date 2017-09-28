Пути и методы консолидации усилий для противодействия терроризму и экстремизму обсудят официальные лица стран Центральной Азии и России в Душанбе.

Международная конференция: «Борьба с терроризмом и экстремизмом в Евразии: общие угрозы и совместный опыт» состоится сегодня в Душанбе. Конференция, организованная Центром стратегических исследований при президенте РТ, будет проходить без участия представителей СМИ.

В работе конференции примут участие представители органов государственной власти Таджикистана, депутаты парламентов Таджикистана и России, представители посольств стран ЦА в РТ, заместители руководителей Секретариата ОДКБ, Исполкома РАТС ШОС, а также руководство институтов и центров стратегических исследований Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана, Афганистана.

В ходе конференции планируется обсудить комплекс актуальных вопросов, касающихся проблем региональной безопасности, в том числе угрозы и вызовы, которые становятся все более сложными, разноплановыми и затрагивают узловые проблемы внутренней и внешней политики государств региона.

«В целях успешного противодействия экстремизму и терроризму участники конференции проанализируют пути, формы и методы консолидации усилий всех заинтересованных сторон: России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана рассмотрят перспективы взаимодействия в рамках ОДКБ, ШОС, а также возможность активного подключения к этим процессам потенциала гражданского общества и СМИ», - говорится в сообщении пресс-центра ЦСИ при президенте РТ.

Ожидается, что данное мероприятие может стать важным шагом в определении актуальной повестки дня в сфере региональной безопасности, формировании постоянно действующих экспертных групп, взаимодействующих на регулярной основе и поддерживающих создание диалоговых площадок с участием представителей стран ОДКБ, ШОС, Афганистана.