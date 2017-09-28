В Таджикистане будет поддержана организация целевых профилактических осмотров населения горных и труднодоступных районов с использованием мобильных медицинских комплексов, так называемых «Караванов здоровья». Профинансирует проект Евразийский фонд стабилизации и развития.

Делегация ЕФСР недавно посетила Таджикистан, Армению и Кыргызстан для обсуждения условий предоставления первых грантов.

«По результатам итогов первого конкурса Фонд планирует профинансировать с помощью грантов по одному проекту в сфере здравоохранения в каждой из указанных стран на общую сумму 5 миллионов долларов США», - сообщили «АП» в пресс-службе Евразийского банка развития, который является управляющим средствами ЕФСР (ранее Антикризисный фонд ЕврАзЭС).

В Таджикистане на средства ЕФСР будут приобретены два автопоезда «Караван здоровья» и организовано их дальнейшее функционирование с целью увеличения охвата населения горных регионов первичной медицинской помощью. В состав каждого автопоезда войдут по 3 передвижных медицинских комплекса с 7 врачебными кабинетами и вахтовый автобус.

В ходе миссии эксперты Фонда провели детальное обсуждение вопросов предоставления грантов с государственными органами, отвечающими за реализацию проектов здравоохранения, а также встретились с представителями министерств финансов.

В процессе переговоров эксперты ЕФСР увидели высокую заинтересованность в успешной реализации проектов со стороны получателей средств Фонда.

По итогам проведенных консультаций планируется подготовка, дальнейшее согласование и подписание грантовых соглашений между ЕФСР и государствами-получателями.